明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：灣區9市首季GDP 珠海6.7%增速居首 深圳6.4%居次 佛山1.1%墊底

【明報專訊】大灣區內地9市上月底悉數公布今年首季經濟表現，5個城市首季GDP增速跑贏全省4.4%增幅，其中珠海以6.7%的按年增速成為灣區第一，比深圳的年增6.4%還要高，而受累外貿的佛山則以1.1%增幅墊底（見另稿）。GDP總額方面，深圳、廣州、佛山及東莞穩居全省前四名，而9市合計GDP逾2.57萬億元（人民幣，下同），按年增4.5%。

明報記者 陳子凌

9+2城市料首季將逾4.5%增長

雖然澳門及香港未公布首季GDP實際總額，但從月初香港政府統計處預估本港首季經濟增幅有超市場預期的2.7%，以及澳門經濟學會預計澳門首季GDP增長約19%，如無意外大灣區9+2城市今年首季將有逾4.5%以上增長。

在一眾灣區城市當中，珠海首季GDP年增6.7%至1046.64億元，不單增速居大灣區第一位，也是該市首次實現一季度生產總值超過千億元。中山大學嶺南學院經濟學系教授林江對內地傳媒表示，珠海首季GDP增速高主因工業表現強勁，規模以上工業增加值按年增長12.2%，增速也在灣區內地9市中排名第一；第二產業增加值按年亦有10.5%的雙位數增長，以行業計，智能家電、集成電路、高端裝備製造、新能源、精細化工的增加值也分別增長27.0%、25.4%、20.7%、11.1%和9.5%。

學者：珠海較少依賴傳統產業

林江認為，由於珠海的工業發展模式對傳統產業依賴較少，而新興產業佔工業比例較大，同時整體規模仍較小，因此在發展新質生產力的過程中，受傳統產業的拖累小，受惠新興產業快速增長的影響大。

另外，據珠海市政府統計，截至3月底全市各項貸款餘額1.17萬億元，年增4.8%，其中製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業貸款餘額分別增13.9%、5.1%、9.8%；此外，珠海首季工業投資佔固定資產投資比例提升至36.8%，這些數字基本反映珠海製造業的發展向好。

除了珠海成為大灣區今年首季經濟「黑馬」，中山及江門的規模以上工業增加值也分別年增7.3%和6.2%，使得發展一向相對落後的珠江西岸，在今年有不錯開局。

相關字詞﹕廣東省GDP 珠海GDP 大灣區

上 / 下一篇新聞

患心臟病憂難顧 婦攬智障子燒炭亡 議員促加強主動識別高危照顧者個案 防止自殺求助熱線
患心臟病憂難顧 婦攬智障子燒炭亡 議員促加強主動識別高危照顧者個案 防止自殺求助熱線
市建披泄資風險 涉九龍城重建200人 稱無證據私隱遭公開 供應商同機電消防
市建披泄資風險 涉九龍城重建200人 稱無證據私隱遭公開 供應商同機電消防
消防車撞斃單車漢 隊目囚4周即席申覆核
消防車撞斃單車漢 隊目囚4周即席申覆核
逾百同袍寫求情信 稱曾撲嘉利淘大火
逾百同袍寫求情信 稱曾撲嘉利淘大火
阿蘇火山觀光直升機故障迫降 兩港客傷
阿蘇火山觀光直升機故障迫降 兩港客傷
【日月掠影】2018年5月20日：中美貿易戰開打 至今未息
【日月掠影】2018年5月20日：中美貿易戰開打 至今未息
深圳擬東鐵線引入境內 一地兩檢 羅湖站覓地重建 舊站擬發展商住物業
深圳擬東鐵線引入境內 一地兩檢 羅湖站覓地重建 舊站擬發展商住物業
辯方申重召張劍虹 稱作供始知Slack紀錄
辯方申重召張劍虹 稱作供始知Slack紀錄
般咸道石牆樹昨起移除 部分單線行車
般咸道石牆樹昨起移除 部分單線行車
高球場覆核案 土拓：數古樹準則不同 難斷環評錯
高球場覆核案 土拓：數古樹準則不同 難斷環評錯
社工註冊局約見解釋 孫玉菡：沒誤解毋須澄清
社工註冊局約見解釋 孫玉菡：沒誤解毋須澄清
議員關注未再公布貧窮線 孫否認扶貧不夠精準
議員關注未再公布貧窮線 孫否認扶貧不夠精準
批舉重總會主席屢錯 楊潤雄促公開交代
批舉重總會主席屢錯 楊潤雄促公開交代
「鑽的」老司機經驗注入模擬器 盼教後輩更有同理心
「鑽的」老司機經驗注入模擬器 盼教後輩更有同理心
訪冰廠製平安包舞麒麟 長洲深度團兩日1880元
訪冰廠製平安包舞麒麟 長洲深度團兩日1880元
「在港再難出版理想書」 進一步多媒體結業
「在港再難出版理想書」 進一步多媒體結業
疑失足墮坡 男子陳屍筆架山
疑失足墮坡 男子陳屍筆架山
12歲女乙流併發肺炎
12歲女乙流併發肺炎
隊長：女被告屬屠龍一員 認借財仔 收女被告24.5萬還債
隊長：女被告屬屠龍一員 認借財仔 收女被告24.5萬還債
黃：晤吳團隊沒提過被告許湛榮 稱兩隊各自商討殺警 不悉內情
黃：晤吳團隊沒提過被告許湛榮 稱兩隊各自商討殺警 不悉內情
藏3槍兼販毒 越漢囚31年4月
藏3槍兼販毒 越漢囚31年4月
灣區熱搜：佛山外貿工業受挫 出口按年跌四成
灣區熱搜：佛山外貿工業受挫 出口按年跌四成
灣區手記：冇啖好食 ／文：尚東美
灣區手記：冇啖好食 ／文：尚東美
【Emily】談強制舉報 煽動意圖書籍點處理 為聾人講國安 鄧家彪被問「一國兩制」落實
【Emily】談強制舉報 煽動意圖書籍點處理 為聾人講國安 鄧家彪被問「一國兩制」落實
【Emily】梁榮武：港睇到極光機會微
【Emily】梁榮武：港睇到極光機會微
【Emily】矯正踩單車姿勢 知專研傳感背帶獲發明獎
【Emily】矯正踩單車姿勢 知專研傳感背帶獲發明獎
【Emily】無人機做飛行校驗 民航處：效彰零碳排
【Emily】無人機做飛行校驗 民航處：效彰零碳排
【Emily】考察東盟團訪大馬議會 傾行政經貿
【Emily】考察東盟團訪大馬議會 傾行政經貿