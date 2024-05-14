灣區熱搜：灣區9市首季GDP 珠海6.7%增速居首 深圳6.4%居次 佛山1.1%墊底

明報記者 陳子凌

9+2城市料首季將逾4.5%增長

雖然澳門及香港未公布首季GDP實際總額，但從月初香港政府統計處預估本港首季經濟增幅有超市場預期的2.7%，以及澳門經濟學會預計澳門首季GDP增長約19%，如無意外大灣區9+2城市今年首季將有逾4.5%以上增長。

在一眾灣區城市當中，珠海首季GDP年增6.7%至1046.64億元，不單增速居大灣區第一位，也是該市首次實現一季度生產總值超過千億元。中山大學嶺南學院經濟學系教授林江對內地傳媒表示，珠海首季GDP增速高主因工業表現強勁，規模以上工業增加值按年增長12.2%，增速也在灣區內地9市中排名第一；第二產業增加值按年亦有10.5%的雙位數增長，以行業計，智能家電、集成電路、高端裝備製造、新能源、精細化工的增加值也分別增長27.0%、25.4%、20.7%、11.1%和9.5%。

學者：珠海較少依賴傳統產業

林江認為，由於珠海的工業發展模式對傳統產業依賴較少，而新興產業佔工業比例較大，同時整體規模仍較小，因此在發展新質生產力的過程中，受傳統產業的拖累小，受惠新興產業快速增長的影響大。

另外，據珠海市政府統計，截至3月底全市各項貸款餘額1.17萬億元，年增4.8%，其中製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業貸款餘額分別增13.9%、5.1%、9.8%；此外，珠海首季工業投資佔固定資產投資比例提升至36.8%，這些數字基本反映珠海製造業的發展向好。

除了珠海成為大灣區今年首季經濟「黑馬」，中山及江門的規模以上工業增加值也分別年增7.3%和6.2%，使得發展一向相對落後的珠江西岸，在今年有不錯開局。