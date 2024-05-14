藏3槍兼販毒 越漢囚31年4月

販毒罪判刑逾24年

報稱無業的Le Vu Phong（現年39歲）昨日被裁定兩項無牌管有槍械及一項販運危險藥物罪成。案情指他於2020年3月2日在深水埗醫局街187號的閣樓樓梯一個單位，管有一支25毫米口徑半自動手槍連彈匣及4發彈藥；一支半自動手槍連彈匣、一支9×18毫米口徑半自動手槍連兩發彈藥。被告另被控同日同地非法販運危險藥物，即406.2克冰毒及2050克海洛英。

暫委法官胡雅文判刑時指出，槍械對社會構成巨大潛在風險，案中被告管有3支手槍和相當數量的子彈，更將其中一支帶到公眾地方，未能肯定距離使用是否僅一步之遙。法官提到案中毒品市值逾200萬，但無證據顯示與槍械有何關聯，兩項無牌管有槍械和彈藥罪各判囚12年，同期執行。

官：持「行街紙」犯案加刑

法官又指出，毒品在被告住所檢獲，經他妥善保管，販毒罪刑期為24年4個月，而被告持行街紙為加刑因素，再基於總量刑原則，判被告監禁31年4個月。

根據控方案情，被告當日下午5時許被巡邏警員看到，被告背着背囊進入涉案大廈，遇上從樓梯步下的警員，當時他的表現引起警方懷疑。

【案件編號：HCCC 122/21】