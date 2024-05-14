黃：晤吳團隊沒提過被告許湛榮 稱兩隊各自商討殺警 不悉內情

行動前5天首見被告賴振邦

被告賴振邦和許湛榮等6名男子同被控「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪。在賴振邦辯方大律師盤問下，黃振強確認自己是屠龍小隊最高決策人，其次是隊中軍師林銘皓；同謀吳智鴻則在另一隊伍擔任隊長。黃表示，他與吳智鴻於社運期間分開上街示威，後來他們聯絡討論本案殺警行動，兩人再各自與隊員商討，黃同意對吳跟隊員談及內容不知情，而吳亦不知道黃與隊員如何分工。

黃早前在主問下表示，同年12月3日晚上與吳智鴻等在荃灣的松記糖水見面，黃得悉吳打算於12月8日行動，他們凌晨轉場到酒吧會合吳的隊員，即Bobby；Bobby稱酒吧內有閉路電視，或可錄音，考慮到安全問題故沒商討計劃。辯方指出，黃約4日後被捕下的錄影會面沒提到見過一起吃糖水以外的人，以及酒吧內有人關注閉路電視，黃同意。黃稱，當晚打籃球後去飲酒，不記得自己是否疲累；被問到在酒吧的經過是否印象模糊，黃說「可以咁講」。

（反修例風暴）