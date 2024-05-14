隊長：女被告屬屠龍一員 認借財仔 收女被告24.5萬還債

膠槍表情符號示意

黃稱沒澄清買真槍否

黃振強承認「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，第七被告劉佩凝則不認罪受審。代表劉的大律師馬維騉昨問及劉佩凝是否屠龍隊員，黃思考片刻後稱有點模糊，他視劉是一分子，但劉並非常規核心成員或相關Telegram（Tg）群組成員，劉只和黃及小隊軍師共同管理「育龍」Tg頻道。

談及與劉佩凝相識，黃早前稱，他經第三被告嚴文謙介紹劉作為處理眾籌的人選，黃得知劉是「春田花花同學會」的社運Tg頻道的管理員。辯方展示黃劉的對話紀錄始於當年11月4日，黃稱，起初因一名認識的示威者在該頻道被冤枉是「鬼」，黃向嚴文謙打探後找劉對質，要求劉勿抹黑。

黃稱相識起因劉抹黑示威者

黃在信息向劉表明是「屠龍揸fit人」後說「要錢」及想買槍，以3個「槍」的表情符號示意，黃作供解釋「未必係3支咁多」，他純粹表達有意買槍。辯方質疑綠色槍的表情符號是水槍、膠槍，黃表示「判斷唔到」，他同意再無與劉澄清買真槍抑或玩具槍，以及買槍用途，當時亦未有恐怖主義計劃。辯方續說，劉以掩面的表情符號回覆示威片段，意思是「唔想睇」，黃不同意。

針對屠龍小隊因二陂坊砸店而聲名大噪，辯方指小隊片段除了汽油彈外，沒用槍刀等致命武器，黃同意。辯方又指小隊聲譽不是兇殘、殘暴或動輒殺人，黃回應稱不應由他判斷，亦不懂判斷。對於小隊共消耗逾1300支汽油彈，黃曾稱以5000元向閃燈隊Kristy購買300支汽油彈，但由於「老虎仔」長期穩定提供質素較佳的汽油彈，黃以10多萬元向「老虎仔」購買100支汽油彈。

向3財仔借貸 每月須還3000

辯方續指，當年劉佩凝於11月4日至12月4日分7次轉帳共24.5萬元予黃，並披露黃事前向財務公司WeLend、邦民日本財務及亞洲聯合財務借貸，他案發時每月須還款約3000元；其間黃與軍師到泰國旅行5天花費超過3萬元，黃分別投注各2萬及5萬元賭波，後者更獲派彩8.6萬元，黃確認。審訊今續。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）