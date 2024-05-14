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港聞

港聞二

12歲女乙流併發肺炎

【明報專訊】本港流感病毒活躍程度仍呈升勢，今個冬季流感可能延至接駁夏季流感。衛生防護中心昨公布再錄得一宗兒童流感嚴重個案，患者為有長期病患、曾接種本季流感疫苗的12歲女童，臨牀診斷為乙型流感併發肺炎，現時情况嚴重。

本港現時流行甲型H1流感病毒。衛生防護中心表示，該12歲本地女童上周一（6日）起發燒，上周四（9日）起咳嗽帶痰和呼吸困難，同日帶到瑪麗醫院急症室並入院治療，兩日後病情惡化入住該院兒童深切治療部。女童呼吸道樣本經化驗後證實對乙型流感病毒呈陽性反應。

防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內沒外遊，兩名家居接觸者包括兄長和外傭早前已確診乙型流感及康復，其他家居接觸者現時沒病徵。中心呼籲市民踴躍接種流感疫苗。

長期病漢染猴痘

另外，本港再多一人確診猴痘，為今年第六宗確診。防護中心指出，該名有長期病患的32歲男病人上周二（7日）開始出疹，兩日後到衛生署油麻地男性社會衛生科診所求診，情况穩定，正安排入住瑪嘉烈醫院。

初步調查顯示，患者於潛伏期曾在港有高風險接觸，但防護中心暫未發現他與本港早前其他確診個案有流行病學關聯。另外，患者曾於上月19日及上月23日至本月2日到訪內地，但他於上述時間在內地沒高風險接觸。中心強烈建議高風險目標群組接種猴痘疫苗，以減低感染機率或感染後出現較嚴重病徵機率。

相關字詞﹕猴痘 兒童 衛生防護中心 冬季流感 流感

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