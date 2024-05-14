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港聞二

「在港再難出版理想書」 進一步多媒體結業

【明報專訊】1997年6月成立的出版社「進一步多媒體」宣布，「由於在香港再難出版我們理想中的書」，已於本月8日結業。最後一代社長丁南僑在出版社的社交平台發文宣布結業消息，提到出版社留下了160多本書，最後一本是2020年港大法律學院前副教授戴耀廷的《愛與和平：未完的抗爭之旅》。

丁南僑在公告表示，「進一步」誕生時由江瓊珠和初代社長莊陳有主理，2016年改組後由丁接任社長。「進一步」出版的首本書籍為江瓊珠的《從米蘭到鑽石山》，於1997年出版，講述傳道人「甘仔」甘浩望在港協助弱勢社群的故事。丁感謝工作伙伴協力和讀者支持，留下了160多本書的文字，「這些文字，就算是進一步不復存在，也會留存在我城的記憶之中——只要我們當中有人沒有遺忘」。其他曾出版的書籍包括呂大樂的《四代香港人》、許偉恒的《六四十問》等。

丁南僑又引述美國作家雷．布萊伯利的小說《華氏451度》，有關一個政府放火燒書、國民被禁閱讀的國度，人們的抗命方法是各自偷偷揀一本書，讀了記在腦中，而杜魯福在1966年把小說拍成電影，影片最後是許多離散的人在冬日的湖邊漫步，淡定地吟誦他們各自心中的書。丁寄語，「在當下猶如嚴冬的漫長日子裏，我們無論留守或離散，也可以試試揀一本喜歡的書，讀了並記在心中。」

創立4年的本地出版社「山道文化」去年12月宣布結業，原因是創辦人之一Sam決定移居海外，「失去台柱的山道文化亦會隨之結業」，強調結業是基於現實經營考慮，與政治壓力無關。

相關字詞﹕進一步多媒體 出版社

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