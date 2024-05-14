訪冰廠製平安包舞麒麟 長洲深度團兩日1880元

旅議會：港非「鬥平」地 靠質量

「深度‧長洲」會參觀多個長洲景點，包括北帝廟、張保仔洞等，又會有平安包工作坊等體驗活動，晚上於西園露營歷奇園過夜；午膳會享用海鮮餐，菜式包括豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷等，晚餐設有炭火燒烤（詳見表）。

旅議會昨舉行一天的傳媒考察團，包括參觀逾60年歷史的「長洲冰廠」。冰廠負責人李瑩俊表示，參加者會簡單了解冰廠歷史，體驗製冰流程。他提到漁業式微冰粒需求減少，舉辦導賞團非希望帶來可觀收入，而是讓更多人認識行業，「唔係從生意賺錢角度去做」。他說冰廠會生產食用及保鮮冰粒，但食用冰廠因衛生問題不安排參觀，目前生意一半來自島上居民，其餘是漁船。

旅行團亦會到長洲戲院旁的長洲文化館了解及體驗舞麒麟，導賞員稱舞麒麟主要用作辟邪及精神上潔淨社區，而太平清醮與道教神仙有關，麒麟頭上畫有八仙圖案，代表男女老幼、富貴榮華。他又解釋在長洲不會舞龍，因居民主要「靠海搵食」，龍會興波浪，另一原因是街道狹窄，較難舞龍。

平安包工作坊行程主要由「郭錦記」餅店主理，第二代傳人郭宇鈿表示，去年9月至今有逾一萬人參與製作平安包，「會講埋背後嘅故事，點解會有太平清醮」。他說今年沒製作新產品，較多投入文化傳承工作，又說今年太平清醮非長假期，預計會賣4萬至5萬個平安包，按年少約兩成。

下月出團 稱近300人諮詢

該團的旅行代理商博壹文化交流中心有限公司項目經理吳偉本稱，長洲仍有很多地方值得探索，冰廠便是難得參觀之地，亦有不少與歷史深度有關的地方。他說兩天團1880元，主要針對中檔客戶群，「的確兩日長洲消費並唔係一個大眾化嘅價錢」，希望可吸引對香港文化有興趣的旅客。他預計下月正式出團，現僅有限度推廣，未正式大力宣傳，「反應尚算可以」，有近300人諮詢。

旅議會總幹事楊淑芬稱，任何旅遊元素都不可單一化，故需不斷發掘深度遊，「亦都係希望旅客可以逗留香港耐啲」，讓旅客有不同感受，了解背後故事後更有代入感。她強調現在香港「唔係一個鬥平嘅地方」，需以質量及故事取勝，才可得以持續。

Chanel騷11月來港

另外，Chanel本月初於法國馬賽舉行2024/25早春度假系列時裝騷，品牌昨天發新聞稿宣布，今年11月5日將移師香港重演早春度假系列時裝騷，選址則尚未落實。