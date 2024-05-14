批舉重總會主席屢錯 楊潤雄促公開交代

港協：已接總會報告 正審視

港協暨奧委會昨晚表示，已接獲舉重健力總會提交的書面報告，正審視報告內容，並會就事件的處理方法與政府保持溝通。

楊潤雄昨出席有線寬頻轉播「2024巴黎奧運會」啓動禮後表示，舉重健力總會已向港協提交報告，政府會就報告與港協商討，期望港協能有長遠解決方案，避免事件再次發生，政府會與港協一同處理。楊稱，葉永玉作為總會主席，應親自向公眾交代，又指她作為總會代表，每句說話非常重要，要讓公眾有信心，證明總會有能力安排運動員代表香港作賽。

舉重健力總會本周日（12日）發聲明道歉，解釋主席葉永玉於簡化講稿句子時，錯誤地沒提及「地區」兩字，引起誤會，承認嚴重疏忽，完全沒有「港獨」意思，並堅決支持及擁護《基本法》及「一個中國」原則。

楊潤雄另提到，「個人遊」計劃擴展多8個省會城市，令該計劃城市數目增至59個；他指局方會與相關部門及旅遊業界做好協調工作，讓該8市旅客來港時，由口岸接待、過關及交通等安排也暢順。他提到現時有數個個人遊城巿暫未有直航航班，運輸及物流局正與相關公司商討，冀盡快安排增加航班或新增航線，便利旅客來港。