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港聞

港聞二

批舉重總會主席屢錯 楊潤雄促公開交代

【明報專訊】中國香港舉重健力總會主席葉永玉在上周一（6日）舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」致辭時，將以地區身分參賽的香港及中華台北選手，與其他參賽者一併形容為「來自13個國家」，事後政府指有關表述違反一國原則。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨稱，總會已向港協提交報告，局方會就報告與港協暨奧委會商討，避免事件再發生；他指總會主席葉永玉接二連三連續犯下同樣錯誤是不可接受，認為葉應親自向公眾交代事件，政府亦會因應調查結果，採取適當行動。

港協：已接總會報告 正審視

港協暨奧委會昨晚表示，已接獲舉重健力總會提交的書面報告，正審視報告內容，並會就事件的處理方法與政府保持溝通。

楊潤雄昨出席有線寬頻轉播「2024巴黎奧運會」啓動禮後表示，舉重健力總會已向港協提交報告，政府會就報告與港協商討，期望港協能有長遠解決方案，避免事件再次發生，政府會與港協一同處理。楊稱，葉永玉作為總會主席，應親自向公眾交代，又指她作為總會代表，每句說話非常重要，要讓公眾有信心，證明總會有能力安排運動員代表香港作賽。

舉重健力總會本周日（12日）發聲明道歉，解釋主席葉永玉於簡化講稿句子時，錯誤地沒提及「地區」兩字，引起誤會，承認嚴重疏忽，完全沒有「港獨」意思，並堅決支持及擁護《基本法》及「一個中國」原則。

楊潤雄另提到，「個人遊」計劃擴展多8個省會城市，令該計劃城市數目增至59個；他指局方會與相關部門及旅遊業界做好協調工作，讓該8市旅客來港時，由口岸接待、過關及交通等安排也暢順。他提到現時有數個個人遊城巿暫未有直航航班，運輸及物流局正與相關公司商討，冀盡快安排增加航班或新增航線，便利旅客來港。

相關字詞﹕港協暨奧委會 中國香港舉重健力總會

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