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港聞

港聞二

議員關注未再公布貧窮線 孫否認扶貧不夠精準

【明報專訊】立法會福利事務委員會昨討論最新扶貧進展，多名議員關注當局如何精準扶貧。有議員質疑政府未再公布貧窮線，難以了解本港貧窮狀况；亦有議員關注需要精準扶貧的群組中，多少人可自力更生。勞福局長孫玉菡回應時否認扶貧工作不夠精準，認為貧窮線有明顯局限，不應用單一指標量度貧窮問題，並希望領綜援或職津的較年輕者能自力更生。

狄志遠：難監察政府表現

社福界議員狄志遠昨在會上批評現時精準扶貧是「不精、不準、也不到位」，又指當局不再公布貧窮線，難以追蹤貧窮趨勢及監察政府表現，「政府說什麼便是什麼，沒有科學的數據」。他另指不少照顧者、殘疾人及患有精神問題的人處於貧窮，卻未被視為精準扶貧對象。

孫：貧窮線有明顯局限

孫玉菡說政府因應精準扶貧策略，識別3個目標群組包括劏房戶、單親戶和長者戶，合共約95萬人，強調扶貧委員會工作精準，冀針對目標群組下工夫。他稱貧窮線有明顯局限，不應以單一指標量度貧窮；至於上述未被納入精準扶貧的人，社福系統已提供大量支援。

勞工界議員周小松關注上述目標群組有多少人能自力更生。孫玉菡說相關數字由政府統計處提供，主要是人口普查資料，較難識別多少人能自力更生，但希望領取綜援或職津的較年輕者可以「變成自力更生」。

選委界別議員江玉歡問到政府有否減貧目標，及會否以「均等機會」作扶貧概念。孫玉菡強調扶貧委員會工作不止扶貧，每個項目都希望做到脫貧或減貧等目標，而均等機會的概念已體現於「共創明『Teen』計劃」及社區客廳。他透露，在土瓜灣、紅磡及南昌成立3個社區客廳最快暑假可開始服務。

工聯會鄧家彪提出，當局能否針對「共創明『Teen』計劃」進行追蹤性質的調研，了解參與計劃學童與及沒有參與的學童在10年間的轉變。孫玉菡說計劃會有長遠追蹤，但較難追蹤沒參與計劃的劏房學童，只能研究參與計劃學童的改變。

相關字詞﹕貧窮 貧窮線 扶貧委員會

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