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港聞二

社工註冊局約見解釋 孫玉菡：沒誤解毋須澄清

【明報專訊】勞福局長孫玉菡上周批評社工註冊局行徑和決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，表明要完善註冊局管治，據悉政府料最快日內公布改革方案。社工註冊局主席伍銳明認為對方有誤會，冀會面討論澄清。不過，孫玉菡昨強調自己對註冊局工作清晰，沒有任何誤解，毋須主席澄清，又說所提出的擔憂不牽涉政治，而是註冊局嚴重偏離條例賦予的公權力。

伍銳明昨在商台節目《在晴朗的一天出發》說相信孫玉菡有誤會，已發信邀請對方會面討論，冀盡快有回覆。孫玉菡日前羅列註冊局「五宗罪」，包括指政府將危害國家安全罪行納入《社會工作者註冊條例》附表2後，註冊局至今未採取行動建立機制禁止被裁定犯了危害國安罪行者成為社工。

伍銳明稱，任何社工違反附表2列出的罪行，需全體註冊局成員一致同意方可註冊，做法行之有效，已被納入附表2的國安罪行使用同樣原則處理。他說註冊局就如何完善執行方式索取法律意見，但有成員不斷提出意見，並要求法律顧問澄清，故用了相當長時間，強調希望謹慎處理。

註冊局稱港無罪推定

孫玉菡早前不點名批評社工註冊局委任一名正由法庭處理暴動控罪的社工（「陣地社工」陳虹秀）加入紀律委員會備選委員小組。伍重申香港重視無罪推定，註冊局不會因某人被指有問題，就輕易剝奪該人權利。

孫玉菡昨回應時強調自己對社工註冊局工作「好清楚」，「無嘢需要澄清」，重申他所擔憂的問題不涉政治，而是註冊局有否偏離條例賦予的公權力。

孫指有人涉暴動法庭案件

「係咪一定要搵佢？」

被問到陳虹秀未被定罪，是否孫玉菡的界線更嚴，抑或相關人物不一定被定罪，只要有懷疑都不可參與該小組工作。孫玉菡問如有人涉暴動罪法庭案件，「係咪一定要搵佢落去（小組）？嗰條線係咪移得太過分？」

雙方連日隔空「駁火」，社福界立法會議員狄志遠稱各方有不同說法，不評論誰是誰非，他強調社工註冊局是專業團體，專業組織與時並進是好事，但任何改變都是為促進專業，而非兩個陣營對立。他希望政府提出的方案能令註冊局更專業，亦要經業界充分討論及諮詢，勿急就章。

狄志遠倡效醫委 專業團體薦人

狄志遠認為可參考醫委會組成，部分成員來自大學和專業團體，並建議可由大學及專業團體負責推薦專業、有公信力及持平的人加入註冊局，成員總人數不變，但業內專業人士比例應佔過半。他相信這對專業化發展有利，亦不會促成政治角力氣氛。

相關字詞﹕社工 孫玉菡 社工註冊局

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