消防車撞斃單車漢 隊目囚4周即席申覆核

憂失公屋配額 盼續還押非入獄

被告姚志明（現年57歲）案發為消防隊目，現已退休。庭上透露，被告與妻子及兩名成年兒子居於消防員宿舍。辯方昨為被告求情提及被告幫事主打齋超渡等因素冀判罰款，遭劉官拒絕（見另稿）。辯方指出，被告退休後可繼續居於宿舍，他入獄後當局會沒收宿舍，令家人受累遷出，造成家人關係破裂，劉官聞言稱「冇得住就關係破裂，佢家人關係都幾差」。

劉官判刑稱，被告受審時仍以眼疾為由抗辯，對其悔意有保留。被告案發時雖無激進駕駛態度，但事故導致事主去世，案情嚴重且涉及人命，對事主家人造成無法彌補的創傷。至於被告家人住宿問題，劉官稱並非判刑要衡量的事。考慮被告駕駛時只留意消防車兩側，欠缺觀察更遠方向，但駕駛態度未至惡劣，加上事後患創傷及有正面品格等因素可減刑，判囚4周，另須停牌一年及自費參與駕駛改善課程。

官質疑可排一般隊 押後兩周處理

及後辯方申請覆核判刑，稱需補充有關遷出宿舍的求情內容。辯方指出，被告申請退休公務員公屋配額時可暫居宿舍，一旦入獄便會被取消資格。劉官質疑說法，稱被告縱失資格仍有申請公屋的一般資格，「佢都有得排（公屋），好似一般市民咁排」，辯方遂稱配額申請與一般申請差別在配額申請者毋須入息審核，並稱被告已還押兩周，希望法庭索取進一步報告，被告可繼續還押，令其避免真正服刑。劉官聽罷下令案件押後兩周後再處理，其間被告繼續還押。

【案件編號：KTCC920/21】