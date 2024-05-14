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消防車撞斃單車漢 隊目囚4周即席申覆核

【明報專訊】2020年12月一輛消防車在西貢公路近白沙灣行駛時撞斃騎單車外籍男子，消防車司機早前被裁定危險駕駛罪不成立，但不小心駕駛罪成，還押兩周後昨日於觀塘裁判法院判刑。辯方冀判罰款或緩刑，稱被告一旦入獄會連累家人遷出宿舍；裁判官劉淑嫻駁斥「一條人命唔係用錢去計」，案情嚴重且涉及人命，判囚4周、停牌12個月。辯方隨即申請覆核判刑，提出被告收監將失去申請退休公務員公屋配額的機會，希望繼續還押以避免真正入獄。劉官押後申請至5月27日處理，其間應辯方要求為被告索取背景及社會服務令報告。

憂失公屋配額 盼續還押非入獄

被告姚志明（現年57歲）案發為消防隊目，現已退休。庭上透露，被告與妻子及兩名成年兒子居於消防員宿舍。辯方昨為被告求情提及被告幫事主打齋超渡等因素冀判罰款，遭劉官拒絕（見另稿）。辯方指出，被告退休後可繼續居於宿舍，他入獄後當局會沒收宿舍，令家人受累遷出，造成家人關係破裂，劉官聞言稱「冇得住就關係破裂，佢家人關係都幾差」。

劉官判刑稱，被告受審時仍以眼疾為由抗辯，對其悔意有保留。被告案發時雖無激進駕駛態度，但事故導致事主去世，案情嚴重且涉及人命，對事主家人造成無法彌補的創傷。至於被告家人住宿問題，劉官稱並非判刑要衡量的事。考慮被告駕駛時只留意消防車兩側，欠缺觀察更遠方向，但駕駛態度未至惡劣，加上事後患創傷及有正面品格等因素可減刑，判囚4周，另須停牌一年及自費參與駕駛改善課程。

官質疑可排一般隊 押後兩周處理

及後辯方申請覆核判刑，稱需補充有關遷出宿舍的求情內容。辯方指出，被告申請退休公務員公屋配額時可暫居宿舍，一旦入獄便會被取消資格。劉官質疑說法，稱被告縱失資格仍有申請公屋的一般資格，「佢都有得排（公屋），好似一般市民咁排」，辯方遂稱配額申請與一般申請差別在配額申請者毋須入息審核，並稱被告已還押兩周，希望法庭索取進一步報告，被告可繼續還押，令其避免真正服刑。劉官聽罷下令案件押後兩周後再處理，其間被告繼續還押。

【案件編號：KTCC920/21】

相關字詞﹕覆核刑罰 觀塘裁判法院 不小心駕駛罪 消防隊目

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