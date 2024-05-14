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患心臟病憂難顧 婦攬智障子燒炭亡 議員促加強主動識別高危照顧者個案 防止自殺求助熱線

【明報專訊】葵芳邨一單親母最近患心臟病，擔心無法繼續照顧中度智障兒，於母親節翌晨與兒子燒炭亡。案件列作謀殺及自殺，由葵青區重案組調查。有立法會議員建議政府加大力度主動識別高危照顧者個案。

單親家庭 檢遺書

昨早11時許，警方接獲一名女子報案，稱胞妹與其子倒臥在葵芳邨葵仁樓約200呎寓所內，懷疑有人燒炭。救護員到場，證實58歲女子黃素連與32歲兒子陳嘉俊當場死亡。昨晚警員將木櫈、炭和爐等證物帶走，安排仵工抬走母子屍體。社署稱，兩死者並非社署社工跟進個案，當區綜合家庭服務中心已聯絡家屬提供協助。

據了解，黃早年離婚，一直獨力照顧中度智障兒子，近日發現自己患心臟病，擔心無力照顧兒子，遂留下遺書，提及因健康問題決定帶走兒子，昨凌晨燒炭自殺。據悉黃於城巴任職站長，平時於北角碼頭總站工作。城巴確認一名女站長離世，對事件感難過，會為親友提供協助。據了解，陳平時於葵興一庇護工場工作，昨沒按時上班，職員通知其姨母，姨母上門揭發事件。

狄志遠倡醫院學校「多行一步」

立法會議員江玉歡表示，政府目前已有照顧者專線等服務，但仍有不足。照顧者往往最常忽略自身情緒和社交問題，到問題難以控制時已太遲。江稱最近照顧者慘案太頻繁，政府應動員社區內其他範疇的社工和義工隊，整理手上資料，找出以老護老、以老護殘、以殘護老及以殘護殘四大類高危群組中的單身、單親、患危疾或重病的照顧者，派員主動探訪並跟進。長遠來看，政府應整理高危照顧者名冊，並按風險分類個案，方便提供合適服務。

立法會議員狄志遠認為目前政府的服務靠照顧者主動求助，建議各部門加強識別高危照顧者和有自殺風險者，例如醫院、學校、社區中心都可多行一步，主動詢問病人或服務使用者家庭情况。另外，狄最近與部分議員倡議，由副政務司長卓永興牽頭，連同勞福局、教育局、醫衛局、民青局等成立跨局小組，研究近年自殺個案，對症下藥減低自殺率。

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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