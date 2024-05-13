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港聞

港聞二

【Emily】消防救護媽媽親子圖吸讚逾萬 特首製花束「感謝兩位偉大母親」

【明報專訊】噚日係母親節，唔同紀律部隊都有喺社交媒體出帖，表揚在職媽媽，其中消防處喺facebook上載咗一輯靚相，見到唔同崗位嘅消防員及救護員媽媽著住制服喺消防局同仔女合照，畫面感人，贏到唔少掌聲兼逾1萬個「like』。消防處就話，照顧仔女唔係容易嘅事，感謝唔同崗位嘅媽媽為家人同市民奮鬥。

容海恩同老公囡囡食韓燒

政界及議員噚日好忙，兩女之母嘅新民黨容海恩有老公袁彌昌及囡囡相伴，一家人食韓燒，仲話囡囡預備咗花及自製母親節卡畀佢，「感謝我的兩位女兒給予我無比的愛與歡樂」。佢話家庭聚會後要同區議員一齊落區派母親節禮物。

兩母女搵田北辰「敘舊」

經民聯梁美芬噚日都有老公、法律學者王貴國相陪，兩個人「情侶裝」喺議辦外派花。實政圓桌田北辰周末就着住粉紅圍裙喺屯門及元朗派花畀街坊，有一對母女走埋去合照，原來兩人多年前搵過佢合照，當年囡囡仲係細路女，𠵱家同田二少差唔多高，佢哋話要擺番當年一樣嘅姿勢再合照。

何永賢偕民記酒樓派番梘花

房屋局長何永賢應民建聯副主席葛珮帆等人邀請，去咗沙田禾輋一間酒樓及商場派環保番梘花及心意卡。何永賢話，明白居住環境對父母考慮生育係一個重要因素，而房委會已推出「家有初生優先配屋計劃」及「家有初生優先選樓計劃」，畀育有年幼子女嘅家庭喺申請公屋或居屋時享有更優先安排。

特首李家超噚日一早就搵禮賓府與花園組同事幫忙，親手製作花束，為佢「屋企兩位偉大媽媽送上心意」，亦祝大家母親節快樂。

相關字詞﹕李家超 母親節

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