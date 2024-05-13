指冬季流感勢駁夏季 許樹昌：外遊恐延長疫情

指入院率續升 籲高危者打針

許樹昌昨在無綫《講清講楚》表示，新冠疫情過後，流感爆發模式改變，以往冬季流感多見於1至3月，一般維持約10至14周，夏季流感則在7至9月，但本港在這次冬季流感第二周起爆發甲型H3N2流感，2至3月緊接爆發甲型H1N1流感，至今仍未結束，並有上升趨勢。

許指出，這次冬季流感的規模較新冠疫情前小，「但延續地、一浪接一浪地來」，加上市民在新冠疫情期間習慣戴口罩和洗手，較少接觸流感病毒，缺乏抵抗力，當感染就會比較辛苦，死亡風險也可能較高。他亦提及，新加坡、日本和台灣等地區，最近主流的流感類型由甲型變乙型，若蔓延本港，流感高峰期可能進一步延長。

他提到，目前本港流感疫苗接種數字仍偏低。被問到現時接種會否太遲，他指由於流感爆發模式轉變，現在接種也不算太遲，呼籲高危人士盡快打針。他說最新流感疫苗成分與上一季頗相近，仍有助減低感染後出現併發症甚至死亡的風險。