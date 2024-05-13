港大河套擬先推藥研 劉澤星：港科研思維已漸變

明報記者 張逸羲

稱數據互通推動科研

政府擬於今年底起分階段建成的港深創科園促成兩地研究數據和樣本互通。劉澤星表示，他期望在園內推動不同研究，相信最快可推動是藥物研究，「可以很快做很多很多」。他稱園內數據互通是推動科研的一大步，而港大深圳醫院是港大在內地的基礎研究和初步藥研基地，料將與園內實驗室連接合作。

港大醫學院亦有意進駐擬建的北部都會區大學教育城，被問日後規劃會否過於分散，劉說不同發展項目「不會一兩年內發生」，將視乎人才需求等逐步規劃，且該院在內地多個城市有分支，相信有充分經驗，「有麝自然香，自然能吸引人才」。

談及本港科研發展，劉澤星說本港具備頂尖臨牀試驗質素，本地藥研在世界各地獲認可，內地新藥可藉在港試驗取得海外藥監機構認可，令本港成為世界流通的「超級聯絡人」。對於政府擬設獨立藥監機構，他認為須確保嚴謹質素把關，有信心本港可「as good as FDA（如美國食品及藥物管理局般好）」，加上日後使用內地大量病例、數據、資源和技術更方便，科研質素將提升。

指內地新藥可藉港取海外認可

至於如何吸引國際企業來港投資，劉說本港市場不大，「幾百萬（人口），做得你幾多生意」，相信日後與大灣區聯繫成形後，自然能吸引海外投資者。他建議加快在港試驗的海外新藥於內地的註冊速度，及加強對外宣傳，邀請海外投資者和知名學府來港，促進人才和技術交流。

科研重「寫靚紙」 今「說多了產業」

政府今年初成立醫療創新發展督導委員會，兩間大學醫學院長獲邀出任委員。劉澤星稱將就培訓和科研提供意見，並了解醫學院可如何配合本港發展。他說大學科研質素高，卻不擅將研究轉化至臨牀，科研人員工作思維圍繞「寫到好靚的紙（論文），CV（履歷）好靚，跟住有得升職」，需要改變，「（醫療科研）一定是research（研究）好勁、好成功才能轉移至病人。我們同事未想到這一步，只是想到publication（發表論文）」。

劉說有感近年科研文化已漸變，「同事間也說多了科研產業」，而該院去年成立技術轉移部，協助科研人員申請專利、成立初創公司和集資等，為科研轉化「搭橋鋪路」。他說本港科創基金不如外國多，政府近年陸續推出不同基金，冀日後可繼續投資。