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林定國：《榮光》禁令非「禁歌」 盼Google守諾

【明報專訊】上訴庭上星期就反修例歌曲《願榮光歸香港》批出臨時禁制令，律政司長林定國昨日接受商台訪問，認為禁制令劃出「紅線」，強調只是禁止以歌曲作煽動行為，不應以「禁歌」形容。他說，前年曾就有人以《榮光》作煽動行為接觸Google，對方回應稱無法庭命令，期望Google在禁制令下「言而有信、言出必行」，遵從本地法律。

臨時禁制令禁止基於分裂國家、侮辱國歌及煽動等4項意圖，傳播《榮光》。林定國昨在商台《政好星期天》表示，禁制令清晰界定違法行為，增加阻嚇，亦具預防作用，讓市民知道問題嚴肅，「成日話紅線喺邊？而家法庭講清楚畀你聽」。他說，不應使用「禁歌」字眼，重申法庭沒阻止新聞報道、學術研究等合法行為。

林定國又說，前年11月曾就有人在網上以《榮光》進行煽動行為接觸Google，對方回應稱未有清晰法庭命令，不知道歌曲是否有問題。他稱，已就臨時禁制令知會包括Google在內的網絡供應商，「你話無法庭命令，𠵱家有喇喎」，正待對方回應，形容大家都「很心急」。林說，Google的公司政策包括遵從本地法律，若對方未能回應禁制令，理應交代。

稱批評政府「針對個人亦接受」

《基本法》23條立法實施近兩個月，立法會選委界議員謝偉俊在社交網站專頁加入免責條文，稱所有批評內容旨在提出問題及改善意見，無意產生憎恨。林定國認為對方行為有其理由，相信大家理性思考法律，就知道可做什麼事。他強調歡迎市民批評，本港沒法律禁止批評政府，集思廣益才能令社會進步，又稱即使針對個人的批評亦接受，相信一眾官員有氣量，「你話我蠢過隻豬，難道我真的變了隻豬？無所謂喎對我來說」。

相關字詞﹕禁制令 林定國 願榮光歸香港

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