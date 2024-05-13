天台有單位一劏六 一半位處簷篷上

本報記者一個多星期前到訪華豐天台樓層，並進入其中一個單位，該單位劃分成6個劏房，記者在其中一間已無住客的劏房觀察，該房設有獨立廁所連浴室，雪櫃、冷氣機等基本家電，以及牀、儲物櫃和窗簾等殘舊設施，剩餘空間約能容納四五人站立。從單位望出窗外，簷篷邊緣有一組髹上紅色的金屬欄杆，多條電線交錯雜亂纏在欄杆。

記者比對該單位圖則發現，6間劏房有一半位於核准簷篷位置上，其餘則位於原來的單位範圍內。據悉有劏房月租約5000元。若從對面大廈望向B2室，會留意到劏房是由鐵皮搭建。

屋署稱巡查 倘欠妥下令清拆

屋宇署回覆本報查詢時提到，上月10日及其後曾派員到華豐視察，發現大廈部分單位及公用地方有違規及欠妥之處，上月19日已向有關業主及大廈業主立案法團發出清拆令及修葺令，要求糾正及施工修葺；署方亦已將華豐納入為大規模行動的目標樓宇，會進一步巡查該廈包括16樓（天台樓層）的住宅單位可能存在的分間樓宇單位（劏房），若發現樓宇結構欠妥、阻塞逃生途徑或間隔耐火結構不足，會向業主發出清拆令，要求糾正違規處，並檢控未有履行法定命令的業主。