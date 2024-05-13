天台有單位一劏六 一半位處簷篷上

【明報專訊】華豐大廈劏房、賓館林立，若從附近大廈望向華豐天台樓層，會留意到有些由鐵皮搭成的間隔，並裝了多部冷氣機。據本報了解，天台樓層其中4個單位疑分間有劏房，記者在相關人士帶領下曾進入其中一個單位觀察，猶如置身迷宮，單位陰暗殘舊，走廊可容一個人身位，間距狹窄；單位共劏出6間房，部分房間位於核准簷篷（即下層住用單位的屋頂板）上。屋宇署稱，會進一步巡查華豐大廈劏房，若發現樓宇結構欠妥、阻塞逃生途徑或間隔耐火結構不足，會向有關業主發出清拆令。
本報記者一個多星期前到訪華豐天台樓層，並進入其中一個單位，該單位劃分成6個劏房，記者在其中一間已無住客的劏房觀察，該房設有獨立廁所連浴室，雪櫃、冷氣機等基本家電，以及牀、儲物櫃和窗簾等殘舊設施，剩餘空間約能容納四五人站立。從單位望出窗外，簷篷邊緣有一組髹上紅色的金屬欄杆，多條電線交錯雜亂纏在欄杆。
記者比對該單位圖則發現，6間劏房有一半位於核准簷篷位置上，其餘則位於原來的單位範圍內。據悉有劏房月租約5000元。若從對面大廈望向B2室，會留意到劏房是由鐵皮搭建。
屋署稱巡查 倘欠妥下令清拆
屋宇署回覆本報查詢時提到，上月10日及其後曾派員到華豐視察，發現大廈部分單位及公用地方有違規及欠妥之處，上月19日已向有關業主及大廈業主立案法團發出清拆令及修葺令，要求糾正及施工修葺；署方亦已將華豐納入為大規模行動的目標樓宇，會進一步巡查該廈包括16樓（天台樓層）的住宅單位可能存在的分間樓宇單位（劏房），若發現樓宇結構欠妥、阻塞逃生途徑或間隔耐火結構不足，會向業主發出清拆令，要求糾正違規處，並檢控未有履行法定命令的業主。