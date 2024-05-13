差估署記錄單位數多屋署一倍 規劃師：針對點不一

改單位編號屬業主責任 倘紀錄有誤須提出

本報採訪當日曾進入A、C和D室3個單位，當日所見，C室和D室未見有分間為數個單位，A室則分成3個單位，均有住客，各分間單位亦有房間和洗手間等設施；在A室外、面向彌敦道的「核准簷篷」上有兩道大型金屬分隔欄，將A室戶外範圍按室內分隔單位，間成3部分。

單位編號有不同版本，業主之一吳女士稱過去常收到屬其他單位的信件，她會將不屬於自己的信放入正確信箱，而據她了解，住戶亦會認真地向銀行和其他機構明確表示要寄往哪個單位。

差估署回覆本報表示，該署的物業單位地址只作評估及徵收差餉或地租之用，與土地註冊處顯示的地址未必完全相同；為方便市民，差估署已就土地註冊處的物業地址與該署的物業地址配對，市民可於物業資訊網查閱，並指一般而言，如物業狀况有變動，業主或佔用人要通知差估署。

土地註冊處回覆稱，該處根據《土地註冊條例》及《土地註冊規例》處理文書註冊，並依據送交註冊文書所載述的物業地址開立土地登記冊及辦理註冊，華豐大廈16樓共有7個土地登記冊。

林筱魯說，差估署和土地註冊處的針對點不一，前者紀錄只用來評估和徵收差餉地租，計算建築物面積時不會留意建築物是否僭建，後者的紀錄則用作記錄該單位的業權。林指出，若業主在單位內改變分間甚至更換單位編號，屬業主責任，如業主發現實際情况與過往紀錄不符或政府紀錄有誤，業主有責任提出。