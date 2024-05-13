社署專隊支援畢業智障者 照顧者促擴服務至30歲下

全港21間殘疾人士地區支援中心上月起各成立一條專隊，服務特殊學校的離校生及其照顧者。病人自助組織「一同夢慈善基金會」2月20日至3月5日向智障人士照顧者做網上調查，收回187份問卷，結果顯示，近九成受訪者認為專隊宜擴展服務對象，逾85%者盼專隊能跟進個案至其獲適切的服務配套。調查另問及照顧者壓力，15%的人自評壓力達10分滿分，近60%人自評壓力7至9分。

憂「真空期」致能力退化

照顧者王女士的23歲兒子有自閉症及輕度智障，7月將從特殊學校畢業，屬專隊的首批服務對象。王女士上周五出席專隊講座及會面，她稱專隊沒詳細交代服務細項，主要聆聽家長聲音；她又指特殊校畢業生普遍須經歷「真空期」，未必能即刻到工場工作，或會退化，盼專隊可引領智障者走進社區。

另一照顧者徐女士育有患自閉症及中度智障的23歲兒子，他3年前畢業後因「坐不定」而未能到庇護工場工作，現由徐女士「全天候」陪伴照顧。她說很憂慮兒子的社交能力減退，但「我們又不是專業人士，又不是言語治療師，都不知道怎樣教」，對專隊服務對象未惠及已畢業智障者感到失望。

「一同夢慈善基金會」主席莊寶琼稱，特殊學校為智障生提供訓練及各類治療，宛如「保護網」，惟他們畢業後照顧重擔全落在照顧者身上，促政府擴展服務對象，助智障生融入社區，減輕照顧者壓力。