酒樓：晚市預訂率減半 餐飲業料母親節生意跌15％

【明報專訊】昨日母親節，不少子女與媽媽到酒樓吃飯慶祝，本報記者昨晚到旺角倫敦大酒樓觀察，客人坐滿六至七成，有孝順仔向母親送花束作「甜品」。酒樓於整個晚飯時段仍有空枱，酒樓副總經理蘇萬誠稱，早市及午市入座率九成以上，回復到新冠疫情前水平；但晚市只有約三分之一預訂率，即約40枱，較去年少一半，亦料晚市未能「翻枱」，只有往年四成半生意。他提到酒樓平常的優惠套餐昨晚如常供應，認為生意減少主要受港人北上消費影響。
香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，預計今年母親節生意跌約15%，料餐飲業整體生意額約3.6億元，較去年的4.2億少6000萬元。他說，過往受歡迎的酒樓昨生意欠佳，「不需要訂位都可以隨時搵到座位」，認為與周末北上熱潮持續有關；至於每圍平均消費，市民今年傾向選擇較實惠的套餐，平均價約4800元，較去年的5800元大減。
花商稱生意跌兩成
昨早旺角花墟人來人往，不過有花店負責人說今年市道較淡，入貨量較往年減半。香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春表示，生意較往年差約兩成，亦較少人選擇較貴的花束，他認為主因是經濟低迷，市民「慳得就慳」，加上買花途徑改變，和有假花等選擇，影響鮮花店生意。
另外，深圳灣口岸入境大堂昨晚人山人海，據入境處資料，上周六（11日）有43.39萬人次港人離港，周六出境港人人數是3月底以來最高。