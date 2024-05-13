酒樓：晚市預訂率減半 餐飲業料母親節生意跌15％

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，預計今年母親節生意跌約15%，料餐飲業整體生意額約3.6億元，較去年的4.2億少6000萬元。他說，過往受歡迎的酒樓昨生意欠佳，「不需要訂位都可以隨時搵到座位」，認為與周末北上熱潮持續有關；至於每圍平均消費，市民今年傾向選擇較實惠的套餐，平均價約4800元，較去年的5800元大減。

花商稱生意跌兩成

昨早旺角花墟人來人往，不過有花店負責人說今年市道較淡，入貨量較往年減半。香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春表示，生意較往年差約兩成，亦較少人選擇較貴的花束，他認為主因是經濟低迷，市民「慳得就慳」，加上買花途徑改變，和有假花等選擇，影響鮮花店生意。

另外，深圳灣口岸入境大堂昨晚人山人海，據入境處資料，上周六（11日）有43.39萬人次港人離港，周六出境港人人數是3月底以來最高。