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內地生遭騙徒洗腦 「警方才是假」 電騙失60萬 警上門勸阻不果

【明報專訊】今年首季本港錄得474宗電話騙案，按季跌約33%，惟首季假冒官員電騙案損失7.64億元，較去年同期急增逾3.8倍。有來港讀書的內地生指上月底起收到多名騙徒來電，指控她為某國家級洗黑錢案的疑犯，又說可優先處理以示其清白，但要求從指定網址下載應用程式助查及支付「保證金」，連警方上門也無法勸阻，因她已被「洗腦」，「感覺你們（警方）是假的」。疑犯從事主帳戶轉帳80萬元，最終在警方介入下攔截20萬，即損失60萬元。

針對內地來港學生的假冒官員電話騙案由去年首季29宗增至今年首季39宗。18歲陳同學（化名）上月23日收到自稱入境處職員來電，稱其電話號碼曾於內地發布不良廣告，違反本港法律而被列入黑名單。陳被轉駁至自稱內地公安人員的人，對方向陳出示銀行資料、逮捕及凍結資產令。

陳同學要求家人匯款至其本港帳戶，並按「科長」指示在下載的惡意應用程式輸入銀行資料及密碼。她引述對方稱「現在未抓你已經是法外開恩」，要求她勿向家人透露，否則會觸犯「泄密罪」並牽連家人。

下載惡意程式輸銀行密碼

騙徒在事主不知情下操作陳同學帳戶，上月23至26日四度轉帳共80萬元，惹銀行懷疑並通知本港反詐騙協調中心，中心遂向收款銀行發出「止付請求」攔截20萬元。銀行亦暫停事主帳戶交易，保存戶口71萬元餘額。

反詐騙協調中心警員曾到陳同學家中勸阻，陳形容當時已被騙徒「洗腦」，「感覺你們（警方）是假的」，直至警方找父母向她解釋，她始知被騙。

首季冒官員電騙涉款飈4倍

今年首季電騙較去年同期跌約21%，其中首季假冒官員電騙佔整體電騙約35%，損失約7.64億元，較去年同期的1.58億元增逾3.8倍。商罪科反詐騙協調中心情報及騙案應變小組高級督察林沛恆稱，騙徒懂得利用心理戰術，確保受害者言聽計從；由於內地生不熟悉本港法例，身處他鄉不懂求助，更易成為目標。林指近期出現新騙案手法，事主收到自稱網購或短視頻平台客服來電，稱已開通貴賓會員收費服務，若要取消便需交手續費；疑犯會聲稱事主戶口會被凍結，指示把存款轉帳至指定戶口。中心與本地銀行去年5月起推出「騙案預警」計劃，協助識別潛在受害人及減少損失，截至今年3月聯繫4671名潛在受害人，其中1034宗進行中的騙案遭勸阻，阻截逾3600萬元騙款。

相關字詞﹕提防騙子 假冒官員 反詐騙協調中心 警方 電話騙案

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