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港聞

港聞二

陳茂波：擴自由行城市助帶旺市道

【明報專訊】本月27日起再多8個內地城市的居民可「自由行」訪港，自由行城市將擴展至59個。財政司長陳茂波稱，新政策將為本港帶來更多過夜旅客，有助帶旺本地飲食、零售及酒店等市道，提振整體經濟，進一步加強內地跟香港人民交流。他希望在零售層面刺激本地消費和吸引訪港旅客消費外，亦可在商業及金融方面積極開拓更多新產品及新資金渠道。

陳茂波昨發表網誌表示，儘管外圍環境複雜多變，地緣政治、高息環境等挑戰依然存在，但在中央的堅實支持下，只要不斷努力打拼，在轉變的新形勢、新格局當中不斷鞏固和提升多方面的競爭力，一定能加速推進本港經濟有更快更高質量的增長。

海灣客消費高 擬重點吸引

陳茂波續稱，根據去年的調查，來自海灣阿拉伯地區的遊客消費力高，每名旅客平均在港消費1.13萬元，較整體高出八成半，過夜日數亦較整體平均為長，形容是未來值得重點吸引的高消費遊客群體，並透露國泰航空將於今年第四季重啟香港直飛沙特阿拉伯首都利雅得的客運航線，更便利兩地經貿和人文交流。

陳茂波又期望本港可有更多刺激本地消費，以及吸引訪港旅客消費的「時點」，在商業及金融層面上，積極開拓更多新產品及新資金渠道，並且吸引更多人才來港發展、以港為家，讓香港的人才資源庫更多元化、更國際化。

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