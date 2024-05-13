75%受訪食肆拒租借餐具 環團倡政府推中央服務

環署：暫無相關計劃 續推走塑

綠領行動於今年3至4月初，即首階段即棄餐具管制計劃實施前，以問卷形式訪問171間食肆，結果顯示逾半食肆不想參與租借餐具或不想成為借還點。

多冀顧客親自交還

盼附近設租借餐具機

該171間受訪餐廳被問到，假設政府推動可重用餐具租借系統，並計劃與業界一同推動，哪種借還方式比較合適（有多個選項，並可選多項），結果顯示「顧客親自交到自助借還機」被選擇最多，達115次，其次是「由餐具租借平台職員上門收回」（71次）、「政府或租借平台設立社區回收設施」（50次）。

被問到若要參與租借餐具，願意提供什麼服務，撇除「不想參與任何形式的租借餐具」者，「在餐廳附近放置租借機」被選擇最多，達89次；其次是「成為餐具租借及歸還點，提供位置貯存餐具或容器」（26次），以及「可於餐廳範圍內放置租借機」（21次）。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍認為政府宣傳租借餐具力度不足，以致參與食肆不多，市民認知度亦不足，使用率自然低。她認為若要令租借餐具成為風氣，希望有更多食肆參加，若有一個平台統籌租借服務，例如政府出資建立平台，「食肆就不用擔心要清洗額外餐具，或空間不足等問題」，相信有助鼓勵更多食肆參加。

環保署發言人稱，政府一直透過不同方法鼓勵業界和市民使用可重用餐具，又稱建立中央餐具租用服務需考慮市場供求、市民習慣、實際操作可行及成本效益等相關因素，政府現時沒有計劃發展中央餐盒借用服務，會繼續透過不同渠道在社會推動「走塑」及支持重用餐具的環保意識。