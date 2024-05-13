明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

75%受訪食肆拒租借餐具 環團倡政府推中央服務

【明報專訊】首階段即棄餐具管制計劃已於4月22日實施，除使用代替物料製造的的餐具，市民自備餐具，或租借可重用餐具亦可達減廢效果。綠領行動於首階段即棄餐具管制計劃實施前，訪問171間食肆，結果顯示有128間表示不願參與租借餐具，或不想成為借還點，佔整體受訪食肆約75%，他們主要考慮沒足夠空間存放餐具、人手不足，以及涉及額外成本等。綠領行動促政府推行中央餐盒租借服務，以節省業界成本，不過環保署表示現時沒有計劃發展相關服務。

環署：暫無相關計劃 續推走塑

綠領行動於今年3至4月初，即首階段即棄餐具管制計劃實施前，以問卷形式訪問171間食肆，結果顯示逾半食肆不想參與租借餐具或不想成為借還點。

多冀顧客親自交還

盼附近設租借餐具機

該171間受訪餐廳被問到，假設政府推動可重用餐具租借系統，並計劃與業界一同推動，哪種借還方式比較合適（有多個選項，並可選多項），結果顯示「顧客親自交到自助借還機」被選擇最多，達115次，其次是「由餐具租借平台職員上門收回」（71次）、「政府或租借平台設立社區回收設施」（50次）。

被問到若要參與租借餐具，願意提供什麼服務，撇除「不想參與任何形式的租借餐具」者，「在餐廳附近放置租借機」被選擇最多，達89次；其次是「成為餐具租借及歸還點，提供位置貯存餐具或容器」（26次），以及「可於餐廳範圍內放置租借機」（21次）。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍認為政府宣傳租借餐具力度不足，以致參與食肆不多，市民認知度亦不足，使用率自然低。她認為若要令租借餐具成為風氣，希望有更多食肆參加，若有一個平台統籌租借服務，例如政府出資建立平台，「食肆就不用擔心要清洗額外餐具，或空間不足等問題」，相信有助鼓勵更多食肆參加。

環保署發言人稱，政府一直透過不同方法鼓勵業界和市民使用可重用餐具，又稱建立中央餐具租用服務需考慮市場供求、市民習慣、實際操作可行及成本效益等相關因素，政府現時沒有計劃發展中央餐盒借用服務，會繼續透過不同渠道在社會推動「走塑」及支持重用餐具的環保意識。

相關字詞﹕即棄膠餐具 走塑 即棄塑膠產品

上 / 下一篇新聞

華豐天台3僭建戶定罪未拆 政府代辦 有業主疑發展商早年建違規物 測量師：要留須證當時獲批
華豐天台3僭建戶定罪未拆 政府代辦 有業主疑發展商早年建違規物 測量師：要留須證當時獲批
差估署記錄單位數多屋署一倍 規劃師：針對點不一
差估署記錄單位數多屋署一倍 規劃師：針對點不一
天台有單位一劏六 一半位處簷篷上
天台有單位一劏六 一半位處簷篷上
林定國：《榮光》禁令非「禁歌」 盼Google守諾
林定國：《榮光》禁令非「禁歌」 盼Google守諾
【日月掠影】2017年5月20日：防樓市過熱 金管局再加辣
【日月掠影】2017年5月20日：防樓市過熱 金管局再加辣
內地漢「獅頭」墮崖亡 專家：直崖下雨濕滑 風險更高
內地漢「獅頭」墮崖亡 專家：直崖下雨濕滑 風險更高
美聯一周三遭淋紅油
美聯一周三遭淋紅油
陳茂波：擴自由行城市助帶旺市道
陳茂波：擴自由行城市助帶旺市道
夏寶龍今起澳門調研7天
夏寶龍今起澳門調研7天
杜淦堃：與星爭仲裁地位 港佔內地地利 地緣政治影響下 業界須盡本分保一流司法區
杜淦堃：與星爭仲裁地位 港佔內地地利 地緣政治影響下 業界須盡本分保一流司法區
稱國際仲裁員參與 反駁「不中立」指控
稱國際仲裁員參與 反駁「不中立」指控
涉外法律需求大 內地業界對港法制感興趣
涉外法律需求大 內地業界對港法制感興趣
23條立法已反映意見 今要「向前看」
23條立法已反映意見 今要「向前看」
港大河套擬先推藥研 劉澤星：港科研思維已漸變
港大河套擬先推藥研 劉澤星：港科研思維已漸變
劉：醫療融合不宜急 應訂醫生考核共同標準
劉：醫療融合不宜急 應訂醫生考核共同標準
醫局擬簡化流程 引入新藥料需時減半
醫局擬簡化流程 引入新藥料需時減半
指冬季流感勢駁夏季 許樹昌：外遊恐延長疫情
指冬季流感勢駁夏季 許樹昌：外遊恐延長疫情
內地生遭騙徒洗腦 「警方才是假」 電騙失60萬 警上門勸阻不果
內地生遭騙徒洗腦 「警方才是假」 電騙失60萬 警上門勸阻不果
酒樓：晚市預訂率減半 餐飲業料母親節生意跌15％
酒樓：晚市預訂率減半 餐飲業料母親節生意跌15％
社署專隊支援畢業智障者 照顧者促擴服務至30歲下
社署專隊支援畢業智障者 照顧者促擴服務至30歲下
灣區熱搜：視障經歷融入台詞 音樂×棟篤笑看人生
灣區熱搜：視障經歷融入台詞 音樂×棟篤笑看人生
灣區熱搜：看不見譜要硬背 演奏「發台瘟」變即興
灣區熱搜：看不見譜要硬背 演奏「發台瘟」變即興
灣區熱搜：中學視力惡化近失明 恩師鼓勵心態變
灣區熱搜：中學視力惡化近失明 恩師鼓勵心態變
初創研建築機械人 一機六用省成本
初創研建築機械人 一機六用省成本
人機需時磨合 設定時間盼縮至15分鐘
人機需時磨合 設定時間盼縮至15分鐘
【Emily】消防救護媽媽親子圖吸讚逾萬 特首製花束「感謝兩位偉大母親」
【Emily】消防救護媽媽親子圖吸讚逾萬 特首製花束「感謝兩位偉大母親」
【Emily】油麻地戲院二期料後年竣工 幕牆「穿上」粵劇戲服珠片繡
【Emily】油麻地戲院二期料後年竣工 幕牆「穿上」粵劇戲服珠片繡
【Emily】梁君彥率議員訪東盟三國
【Emily】梁君彥率議員訪東盟三國
【Emily】「仁毅獎學金」首辦交流團 38醫科生護理生京滬體驗兩星期
【Emily】「仁毅獎學金」首辦交流團 38醫科生護理生京滬體驗兩星期
【Emily】感恩盃校際武藝操賽 700人參加
【Emily】感恩盃校際武藝操賽 700人參加