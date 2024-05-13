內地漢「獅頭」墮崖亡 專家：直崖下雨濕滑 風險更高

據了解，37歲姓梁內地男子，昨日持雙程證抵港，約10時開始與約20人行獅子山。至12時許，梁在獅子山近獅頭位置攀爬懸崖時失足，墮下約25米山坡，身體多處受傷昏迷，同行者報警。警方及消防登山搜救，奉召到場的飛行服務隊直升機其後將傷者吊起，送往東區醫院，搶救後證實傷重不治。警方經初步調查，案件列送院時死亡，死因有待驗屍確定。

山藝及攀岩教練梁念豪向本報表示，獅子山為行山、攀岩及攝影熱點，因位置鄰近市區，且獅頭位置可俯瞰九龍市區及維港景色，吸引不少人前往，但獅頭設有告示牌警告切勿前進，惟不少人無視警告，走出邊緣位置「打卡」；行獅子山難度不高，惟到獅頭攀爬有一定危險，因該處是直崖，昨午又下過雨，岩石濕滑增加失足風險。

豎牌警告勿近 景美遊人無視

梁又稱，現時不少內地人會特意來港行山，建議他們可參與內地相關訓練，或在本地找專業認可行山領隊帶領，確保安全，同時可查看康文署小冊子《行山樂》參考路線。

漁護署「郊野樂行」網頁列出郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，獅子山頂為其中之一。漁護署亦在獅頭、獅尾位置豎立「懸崖危險，切勿前進」警告牌。

過去獅子山曾發生墮崖事故。去年8月，一名男子獨自站於獅子山近獅頭懸崖，有行山客突聽到「啊」一聲，隨即聽到樹枝折斷聲，懷疑該男失足墮崖。救援人員登山搜索，飛行服務隊在山頂對落約50米山坡發現男子，當場證實死亡。