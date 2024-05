灣區熱搜：中學視力惡化近失明 恩師鼓勵心態變

楊恩華回憶道,那段時間很消極,心光學校方老師鼓勵他說,「視障人士不要妄自菲薄,我們也有自己的一片天,不要因為看不見就不肯去嘗試新事物」。在方老師鼓勵下,他參加一個4校合作的音樂劇,「那時暑假兩個月,大家日日見面,排練跳舞、唱歌,相處中慢慢改變自己心態」。雖然視力下降很不開心,但楊恩華不想在別人面前表現出來、影響他人心情,就裝作很開心,發現每次交談都能逗笑其他人,「原來視力不一定是生活的所有」。

逐步錄逐步記 需時多他人4倍

楊恩華現時就讀於香港演藝學院音樂表演系二胡專業三年級,由於視力下降無法看譜,只能依靠老師唱一句拉一句示範,他再模仿一遍,「例如do do so so la la so,唱完之後他就告訴我是這個do是八分音符、so是四分音符,然後教我左手手指要按哪裏、右手握弓的怎麼拉,這些步驟我都會錄下來,回家後繼續練習」。楊恩華的學習時間可能比其他人多4倍,「我一個月練習一首歌已經很好了,我們有合作課,其他同學可以看譜,我要提前背譜」,因此本來4年的課程,楊恩華申請讀5年。

視障出路窄 盼探索演繹方式走好音樂路

這些不同讓楊恩華不得不思考未來就業方向,「其他同學讀完可以做老師,可以去樂團做團員。而盲人看不到譜,雖然可以做老師,但我問過其他同學,你們有小朋友會讓他們跟我學二胡嗎?有個同學說要考慮一下,我問為什麼,他說為什麼要讓小朋友跟一個盲人學二胡,除非我的小朋友是盲的」。這令楊恩華很傷心,「教學我們不是教不了,我也教過看到的和看不到的,不過我們要承認不足」,他說,「新來的小朋友不會拉樂器,這不難解決,但他看不懂譜,我們也看不到,如何教?」因此,楊恩華希望能探索更多演繹方式,並學習了爵士、非物質文化遺產「地水南音」,摸索自己的音樂之路。