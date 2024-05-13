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灣區熱搜：中學視力惡化近失明 恩師鼓勵心態變

【明報專訊】入讀香港心光學校期間，楊恩華經歷第二次視力下降，接近失明，大受打擊。「當時在讀中四，本來還能看到手機，視力下降後無論放多近都看不到。我的所有生活方式都要改變，不能再依賴視覺。」此前他走路毋須手杖，學了盲文也不肯用。

楊恩華回憶道，那段時間很消極，心光學校方老師鼓勵他說，「視障人士不要妄自菲薄，我們也有自己的一片天，不要因為看不見就不肯去嘗試新事物」。在方老師鼓勵下，他參加一個4校合作的音樂劇，「那時暑假兩個月，大家日日見面，排練跳舞、唱歌，相處中慢慢改變自己心態」。雖然視力下降很不開心，但楊恩華不想在別人面前表現出來、影響他人心情，就裝作很開心，發現每次交談都能逗笑其他人，「原來視力不一定是生活的所有」。

逐步錄逐步記 需時多他人4倍

楊恩華現時就讀於香港演藝學院音樂表演系二胡專業三年級，由於視力下降無法看譜，只能依靠老師唱一句拉一句示範，他再模仿一遍，「例如do do so so la la so，唱完之後他就告訴我是這個do是八分音符、so是四分音符，然後教我左手手指要按哪裏、右手握弓的怎麼拉，這些步驟我都會錄下來，回家後繼續練習」。楊恩華的學習時間可能比其他人多4倍，「我一個月練習一首歌已經很好了，我們有合作課，其他同學可以看譜，我要提前背譜」，因此本來4年的課程，楊恩華申請讀5年。

視障出路窄 盼探索演繹方式走好音樂路

這些不同讓楊恩華不得不思考未來就業方向，「其他同學讀完可以做老師，可以去樂團做團員。而盲人看不到譜，雖然可以做老師，但我問過其他同學，你們有小朋友會讓他們跟我學二胡嗎？有個同學說要考慮一下，我問為什麼，他說為什麼要讓小朋友跟一個盲人學二胡，除非我的小朋友是盲的」。這令楊恩華很傷心，「教學我們不是教不了，我也教過看到的和看不到的，不過我們要承認不足」，他說，「新來的小朋友不會拉樂器，這不難解決，但他看不懂譜，我們也看不到，如何教？」因此，楊恩華希望能探索更多演繹方式，並學習了爵士、非物質文化遺產「地水南音」，摸索自己的音樂之路。

相關字詞﹕二胡 音樂 視障 大灣區

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