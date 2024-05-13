灣區熱搜：看不見譜要硬背 演奏「發台瘟」變即興

忘譜的糗事不是第一次，他笑着說起在哈爾濱讀書時首次表演經歷，「當時我12歲，學了半年二胡參加市區比賽，表演曲目是《賽馬》。拉到一半忘了樂譜，但我記得後一段的譜便繼續拉，拉到一半的時候又想起上一段，我就停下來又重新拉回上一段。那時候沒有經驗，其實應該繼續拉下去不要再回頭拉」。聽到下面的觀眾都在笑，他當時很尷尬，不過最後仍獲銅獎，鼓勵了他繼續學習二胡。

自知肢體語言弱點 找泰臣指導

「其實前幾次表演我都覺得，如果沒有拿着東西，我的手就不知道放哪裏、如何動作，就會很尷尬，因此很需要導演幫我編排動作。」於演出加入棟篤笑後，難度再提升，楊恩華自知肢體語言和表情是視障人士的弱點，為讓觀眾體驗更好，他邀請香港文化交流促進協會的藝術伙伴、資深演員泰臣幫他排練，指導手勢比劃、聲音、語速等方面，例如如何以手勢及道具配合內容裏的量詞、變化等，如何與觀眾互動、引起觀眾注意，如何銜接音樂和棟篤笑等。

「當我視力只剩下0.5%，好像進入了渾沌狀態，回到了盤古開天闢地之前，只剩下光和影。」在排練室，泰臣幽默的教導和鼓勵下，楊恩華從一開始的拘束到放鬆自然，表演時也更加有信心，偶爾說錯詞語引得在座工作人員哈哈笑。排練過程中，他也很積極問問題，「這裏我應該用什麼姿勢？」「我這樣做可以嗎？」泰臣教導後，楊恩華會醞釀幾秒，「我諗吓先」，然後再嘗試表演。兩個小時的排練，楊的表現愈來愈好，對自己的狀態很滿意，「語言加動作更加容易記詞」。