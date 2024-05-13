23條立法已反映意見 今要「向前看」

被問有否空間檢討 指言之尚早

大律師公會在23條立法諮詢時提出超過120頁的意見書，杜淦堃說，諮詢期間公會盡力提供意見，不同崗位的人也向公會提供很多意見，公會全部都有向政府反映。雖然草案最後未再詳細討論，他說當時與政府官員曾探討主要議題，不能期望照單全收，官員當時都有聆聽，公會也已盡最大的努力。

他形容回頭看，23條立法是3年任內用了最多時間和精力去做的工作，也記不得熬過多少個通宵，「為我們的會員和行業感到驕傲」。

部分外國國際商會在23條立法後，曾私下寄語香港可減少國安議題能見度。杜淦堃也說，香港過去數年用了很多時間探討國家安全這個題目，不認為中央政府只想國家安全，相信在維護國安之餘，其他不同事情都要兼顧、有所發展；至於如何平衡兼顧，則是特區政府需要思考的題目。

（香港怎麼辦）