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港聞

港聞二

23條立法已反映意見 今要「向前看」

【明報專訊】立法會月前快馬加鞭通過《基本法》23條本地立法，在最後審議階段，包括大律師公會及律師會在內的多個團體未能趕及提出詳細意見書回應。大律師公會主席杜淦堃接受專訪時說，諮詢期間已盡力向政府反映意見，認為目前要「向前看」。至於是否有空間檢討法例，他說每個地方都會因應時間優化或修改法律，但現在言之尚早，要給些時間大家，「剛剛先搞好立法，現在先處理其他事」。

被問有否空間檢討 指言之尚早

大律師公會在23條立法諮詢時提出超過120頁的意見書，杜淦堃說，諮詢期間公會盡力提供意見，不同崗位的人也向公會提供很多意見，公會全部都有向政府反映。雖然草案最後未再詳細討論，他說當時與政府官員曾探討主要議題，不能期望照單全收，官員當時都有聆聽，公會也已盡最大的努力。

他形容回頭看，23條立法是3年任內用了最多時間和精力去做的工作，也記不得熬過多少個通宵，「為我們的會員和行業感到驕傲」。

部分外國國際商會在23條立法後，曾私下寄語香港可減少國安議題能見度。杜淦堃也說，香港過去數年用了很多時間探討國家安全這個題目，不認為中央政府只想國家安全，相信在維護國安之餘，其他不同事情都要兼顧、有所發展；至於如何平衡兼顧，則是特區政府需要思考的題目。

（香港怎麼辦）

相關字詞﹕23條立法 杜淦堃 香港怎麼辦系列

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