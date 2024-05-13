涉外法律需求大 內地業界對港法制感興趣

未受普通法培訓 與港律師合作空間大

內地法律產業近年高速發展，根據司法部數字，內地截至去年有近65萬名律師，單計廣東省去年已突破7萬人。隨着內地經濟及外交形勢發展，內地近年強調涉外法治人才，司法部推動加強國際法、區域法、比較法人才培訓，到國際組織、跨國企業、仲裁機構、國內外律師事務所合作等。

杜淦堃說，內地在涉外法律需求很大，香港背景令涉外事務機遇比較多，不同的省市也與公會討論是否協助培訓。他解釋，內地律師客戶對涉外涉港民商事有需求，同時內地律師未必受過香港普通法培訓，尤其是跨境糾紛，或多個地域同時啟動程序，香港律師與他們就有很大的合作空間。

「內地客戶很多會問：內地出庭出兩日，為什麼香港打10日？」杜舉例說，「去年一宗內地企業證人，不習慣普通法的盤問方式，（他）內地法院打多少官司，點會坐定問同一個證人、問3日？這是否可做多點模擬演練，或（向內地客戶）多解釋？」

冀向內地青年招手 赴各地大學辦課

至於大律師目前考取大灣區律師執業資格，可經過實習等從事特定民事業務，杜淦堃說，現在大律師擔任內地出庭律師，尚不是很常見，「將來的發展如何，我覺得大家都在探索中」。他指出，香港大律師固然不會放棄在香港出庭的機會，同時「如果有機會了解內地制度，這是必須的」，也應該把握機會吸收經驗。

杜說，自己特別希望向內地的年輕人招手，例如公會目前在北京大學法學院合辦普通法課程，疫後復常，再下一城在上海華東政法開設普通法課程，「他們年輕一代律師如果這方面多些接觸，對整個國家將來，他們叫法治建設，基本上就是經驗分享，將來對事情的價值觀都可能有改變」。

（香港怎麼辦）