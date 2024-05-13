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港聞

港聞二

稱國際仲裁員參與 反駁「不中立」指控

【明報專訊】海外仲裁每隔一段時間就有傳言質疑香港仲裁「不夠中立」，或更傾向中資仲裁方。大律師公會主席杜淦堃說，不論動機為何，總有人流傳這種說法，若是仲裁圈中人，「就不會這樣講」。

無偏袒內地國企 美客戶勝訴稱讚

他解釋，香港作為仲裁地在兩方面體現中立，一方面仲裁庭由不同司法管轄區的仲裁員組成，例如跨境糾紛會有英國及內地仲裁員，「想不中立都不容易」。他又舉例，自己近日剛與英國退休法官、英國前首相貝理雅的兄長貝理賢（William Blair），以及資深大律師梁定邦合作處理案件。在另一宗案件中，有美國客戶來港與內地國企興訟，最終勝訴，「他們的原話說『will go back and sing praises（會回去美國及讚揚）』」。杜認為這些例子均顯示任何說香港傾斜內地訴訟方的指控是無稽之談。

至於負責案件管理的香港國際仲裁中心（港仲），杜淦堃說仲裁中心處理程序，更完全沒有不中立的動機，而港仲執行委員會、轄下負責程序及仲裁庭委任的委員會，由相當具分量及國際專家擔任，確保仲裁程序中立和完整。翻查港仲6人執行委員會，當中除資深大律師袁國強和律師文理明，其他4人都是來自國際大行及國際仲裁員。

與時並進 勉年輕律師多參與仲裁

他指出，成功的仲裁地除有硬件、軟件和人才，也需要法院支持，因為法院在仲裁程序有指導和監督角色。他表示，目前負責仲裁案件的高等法院法官陳美蘭是很有經驗的法官，加入司法機構前在國際大行工作，是擁有國際經驗的訴訟律師，而其他處理仲裁案件的法官高浩文、林雲浩在私人執業方面，也是很有經驗的仲裁員及大律師。

在人才方面，杜淦堃說在國際公法及私法等領域，均可鼓勵更多年輕律師參與，大律師公會也會考慮措施，加強配合。他認同香港的部分法律範疇可更普及，「這個也與市場有關，例如多些商業活動的，就比較多人參與；少商業活動的可能比較少」，也鼓勵同業與時並進，裝備自己。他舉例說，公會鼓勵年輕大律師擔任仲裁庭的秘書，協助處理相關程序，也有很多資深的大律師願「以老帶新」。

（香港怎麼辦）

相關字詞﹕香港國際仲裁中心 杜淦堃 香港怎麼辦系列

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