杜淦堃：與星爭仲裁地位 港佔內地地利 地緣政治影響下 業界須盡本分保一流司法區

明報記者 林勵

新加坡早年成立國際商事法庭（SICC）處理跨國商業紛爭，並邀請不同地方前法官或律師擔任法官。杜淦堃認為香港絕對也可考慮成立類似國際商業法庭，因香港司法機構經驗足夠，也有外界熟悉的海外法官制度。

香港在1990年代已發展國際仲裁，新加坡律師當年曾來港學師。近年兩地競爭白熱化，在英國瑪麗皇后大學2021年的最受歡迎國際仲裁地排名，新加坡與英國並列第一，香港則排第三位。

杜淦堃說，兩地比較很自然，「大家都在做同一件事，餅就那麼大」，但不一定是惡性競爭，新加坡也有很多值得香港學習的地方。由於仲裁沒有限制出庭，他自己也經常到新加坡參與仲裁案件，感受新加坡是東盟最成熟的普通法司法管轄區，也接近發展迅速的印度，加上多種族文化，附近很多地方選用新加坡做仲裁地。

去年處理仲裁金額數量仍領先

他認同新加坡過去數年進步了，當中不能排除地緣政治因素，例如難免有日本或韓國企業認為不如去新加坡，另外「有一部分因為疫情，我們遲了9個月開（關口），有一堆案件搬了去（新加坡）」，如今已逐漸復常。

他提到香港國際仲裁中心（港仲）去年處理仲裁金額和數量仍領先，例如2023年港仲處理125億美元，新加坡處理119億美元。「新加坡其實只有這麼多人，只可以做到那麼多案，雖然他們都很國際化，但我們的配套其實可容納多些案件。」

杜淦堃說，香港其中一個優勢在於地利，不少內地企業與外資糾紛、內地企業之間的糾紛，都選擇來港處理，同時香港與內地簽署民商事司法互助協議，透過保存措施在仲裁開始凍結內地財產、防止轉移，其他司法管轄區並無類似安排，內地保存安排數字最近也剛累計超過100宗。

杜補充，香港爭議解決也是香港很重要的業務，不止從事仲裁或爭議解決受惠，更是香港作為亞太區金融中心的重要配套。當中，他指出不少內地企業由於控股公司在香港，或者涉及中外合資糾紛，雖然相對內地仲裁價格及時間成本較高，他們仍選擇香港司法制度。他說近年多接觸下，內地律師相信和認同香港司法制度的程度比想像中高。

爭議解決業務 金融中心重要配套

香港社會時有悲觀情緒，擔心人才外流及競爭力減。杜說慶幸法律界仍能吸引最優秀的年輕人入行，兩文三語流利，形容新一代大律師比上一輩優勝，「他們年輕人將來的發展空間非常大，因為香港的角色好清楚，就是在整個亞太區的爭議解決中心，我們需要好的人才」。

今年大律師公會慶祝75周年，他寄語法律界要放眼世界，盡社會責任，不能「只顧眼前下一個case（案件）」。他說公會一方面不忘初心，在法治議題繼續發聲，同時法律界也在社會盡一分力，「無論是海外出席會議、處理紀律聆訊、到中學解釋法治，或到法院擔任暫委法官，都是盡社會責任，「其實大家都可以想遠一點、盡一分力，做好自己本分」。

（香港怎麼辦）