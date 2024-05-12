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九巴英製電巴首航 巴士迷讚勝比亞迪

【明報專訊】九巴首輛英國製造雙層電動巴士昨投入112號線服務，頭班車上午11時50分由長沙灣蘇屋邨開往北角百福道，吸引大批巴士迷排隊，排頭位者前晚9時許已到場，目標是坐在上層車頭右側「無死角」拍攝行車。相較九巴另一款比亞迪雙層電巴，大多乘客稱較喜歡這款英國廠商亞歷山大丹尼士（ADL）出品的外觀，又讚其煞車較平順。九巴稱電巴成本較柴油巴貴逾半，將積極與政府商討資助；而過去油價和人工等上漲，加價與否將視乎財務負擔及可持續需要。

成本貴逾半 加價否視乎財况

昨早10時半，逾百巴士迷排隊候車，排中間位置的阮氏夫婦笑稱與在場巴士迷目標不同，旨在為身處首爾旅行的兒子領取首航證書。首班車開出時，巴士迷紛紛舉機拍攝及歡呼，並趕到上層「霸位」，部分未能登車的巴士迷則拿着攝影機奔跑「追車」。巴士駛經紅隧時，車迷亦高聲歡呼。112號線全程以平路為主，駛經較多燈位，首航花約1小時9分鐘抵達北角尾站。

頭班車姓葉車長說駕駛電巴整體順暢，操作與柴油巴士接近，但較安靜，笑說初次訓練駕駛時，在旁師傅「着咗車都唔知」。排頭位的姓麥男生對坐上首航感開心，稱一年前巴士運抵時已開始關注，盼日後九巴引入更多ADL巴士。他說整體乘車體驗與柴油巴士相若，但煞車較比亞迪款電巴平順，加速反應亦較優勝，且上斜有力。乘客林先生和李先生認為電巴佈局與柴油巴相似，但冷氣較比亞迪型號穩定，不會「時大時細」。李稱新車沒太多塑膠味，煞車感覺較平順舒服，身體不會大幅前傾。

擬行駛繁忙道路隧道蒐數據

九巴副車務總監（西部）楊晉瑋稱，擬安排雙層電巴車隊行駛繁忙道路及隧道，包括大老山隧道、獅子山隧道和3條過海隧道，以蒐集不同路面行車數據。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕稱，數據對未來選購車種具重要參考價值，有助了解不同款式電巴適合哪些路線。

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