母贈鈕一顆 傳承護士心與火 一家四口同行業 母女駐威院

明報記者 楊晨

姚麗萍現為威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系部門運作經理，鄭國中曾是病房經理，去年11月退休，後獲重聘返醫管局。夫妻2003年SARS時在威院服務，姚麗萍在8B病房工作，與率先爆疫的8A病房相鄰。

看着同事成為病人甚至殉職，那時姚麗萍害怕疫情影響年幼子女，慶幸丈夫被安排至外科病房，可主力照顧家庭。逾20年過去，她神態輕鬆講起當時和丈夫笑稱他們像電影《鷹狼傳奇》——剛好錯更，見一面都難。

幼時聽父母分享感好奇

詠曦憶述從小父母會分享照顧病人經歷，自己放學後會去醫院等父母下班，有時隨家屬到病房探病，得以近距離觀察父母工作，「開始有點好奇，想探索阿爸阿媽的工作」。SARS時期父母在家制訂嚴格衛生措施，她亦幫忙消毒家具，像個「小護士」。

竣謙於澳洲一間公院當護士，他透過視像分享，說中學已到外國讀書，和父母相處不多，成為護士後則常和父母分享病房經歷和請教他們。他未來冀回港發展，「始終家人在香港，想多陪伴父母」。

詠曦在威院任職婦產科註冊護士，笑稱在醫院見到母親，和他人一樣稱她「Miss Yiu」。她有壓力亦有動力，「這行很多人認識爸爸媽媽，要時刻提醒自己每件事都要做好一些」。被問為何選擇人手緊張、更辛苦的公院，她說公院工作更具使命感和滿足感，亦見到老齡化下更多長者需要公營醫療服務，「做得幾多得幾多」。

公私分明 新冠時派女兒去危重房

新冠爆疫時詠曦在內科病房工作，姚麗萍自認公私分明，作為上司也派女兒去危重病房，現時若女兒工作出錯，「返工被上司罵一次，回家被我罵一次」，笑言這是女兒的「double benefit（雙重福利）」。

今日國際護士日

今天是國際護士節。姚麗萍看重傳承，將30年前護士裙鈕扣贈女兒，希望傳承使命感，「護士這個行業是一團火，一定要用心做，這個心同這團火，是一定要一代一代傳下去」。

輪更工作令一家人格外珍惜共處時光，每天盡量一起吃晚飯，鄭國中說以前是孩子等他們下班吃飯，如今是他們等女兒，「她9點收工，我們就9點吃飯，10點收就10點吃」。