關日華倡流感針納兒童疫苗計劃 衛署：性質不同

衛生防護中心回應稱，一直透過各種途徑強烈呼籲兒童接種流感疫苗，而接種流感疫苗屬自願性質，政府未有計劃強制兒童每年接種，又稱流感疫苗性質與「計劃」下的疫苗不同。現計劃建議的疫苗主要屬需接種指定劑數的疫苗，按各種疫苗及加強劑建議的特定年齡完成接種後，一般可達至長期免疫，毋須如流感針每年重新接種。

孔繁毅：可考慮母嬰院幼園接種

「計劃」列出的兒童疫苗由衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，包括水痘、白喉等疫苗。本身是該科學委員會成員的孔繁毅向本報稱認同關日華的建議，解釋由於幼兒的細胞介導免疫力相對較低，同時幼兒園和小學有較高傳染風險，建議可考慮於母嬰健康院、幼兒園及學校安排為6個月至12歲以下兒童接種流感疫苗。他又稱，大部分西方國家均有安排於學校或在社區藥局接種流感針，並強調新冠疫情過後增強兒童流感免疫力尤其重要，重申疫苗有效預防流感重症及死亡。

關日華於商台《政經星期六》表示，兒童流感死亡個案通常涉及併發的腦病變，病毒入侵神經中樞系統產生細胞因子風暴，致多重器官系統壞死，嚴重會昏迷及抽筋，可在數以小時計內情况轉差。他稱急性壞死性腦炎死亡率高達七成，即使康復亦可能永久殘障，呼籲家長安排子女接種流感疫苗。

衛生防護中心稱，每年在學校推行各項外展接種計劃，已顯著提高兒童接種率，母嬰健康院亦為合資格兒童提供免費流感疫苗。