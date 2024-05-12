批對現役學生不公 牙科生倡「綁公營」2030始推

港大牙科生熊鎂旗表示，選擇報讀牙科課程前學生會了解課程長度及內容等，包括評核期和要求，入學時對實習安排不知情，有違「知情同意」原則；明年落實有關安排對已入讀學生不公平，倡延至2030年實施。

另一牙科生陳為霖認同強制實習有其目的，但現時港大牙科課程已有4年臨牀實習，自第三年開始，每周須完成24小時實習，包括親自檢查和制訂診斷計劃，亦須在菲臘牙科醫院不同專科臨牀訓練，並非「喺假人頭做訓練」。

港大牙科生龔亮恒說，翻查控罪成立的牙醫聆訊紀錄，無涉及2015年後畢業牙醫，希望政府以足夠數據和例子澄清新安排的迫切性。另一學生余家蘊亦擔憂急於明年新增安排影響市民對正執業牙醫的印象，尤其今年畢業牙科生，又說措施是牙科業界重大改動，亦影響牙科生，以及實習機構人手、資源及負擔等，冀實施前設過渡期，其間做更多諮詢以釐清疑問。

林哲玄質疑迫切性 牙管會籲視作機遇

立法會醫衛界議員林哲玄亦反問實習期增加的迫切性，「係咪今天已經去到再唔加入（實習）……佢哋畢業出嚟，就會醫死人？」牙管會主席李健民則籲牙科生視新安排為「機遇及責任」而非「負擔」，以病人利益及業界聲譽為首要考慮。

醫衛局副秘書長麥子濘回應牙科生關注時稱，衛生署去年起已為新入行牙醫畢業生試行實習，署方在各項資源安排均已到位，「絕不倉卒」，籲牙科生毋須擔心，希望讓牙科生接觸未經篩選的病人，提高水平。麥又說，牙科生實習期會輪替崗位，包括學童牙科保健服務、緊急牙科服務、院舍長者外展服務、智障人士牙科服務等。