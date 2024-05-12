南大嶼稻重種 6鵐鳥復現蹤 環團水口荒地變回濕田 迎來極危禾花雀

明報記者 馬耀森

除了禾花雀，去年於水口禾穗之間重現的鵐科鳥還包括灰頭鵐、田鵐、黃眉鵐、小鵐及黑頭鵐，均是體型細小的雀鳥，體長由14至18厘米不等，其中田鵐及黑頭鵐都是香港罕見的過境遷徙鳥。據觀鳥會紀錄，目前全港有紀錄的鵐科鳥約22種，單是水口就有6種，佔整體約27.2%。本港另一錄得較多鵐科鳥的地點是塱原，當地亦有復耕稻米。

達全港鵐種三成 多種港罕見

觀鳥會自2021年底開展由大嶼山保育基金資助的「山海之間—水口自然保育管理計劃」，包括在水口村展開生境優化，為期3年，資助金額約1289萬元。觀鳥會項目經理張家駿表示，由於當地棄耕多年，計劃首年先在當地進行一系列前期生態及水文研究，制訂生境管理規劃，並以人手方式「開田」，每幅農田按昔日界線劃分，一步步將棄耕多年的農地重新打造成濕田，成為各種野生動物棲息的淡水濕地。

半世紀首產水口米 今年擬大擴耕地

張家駿說，復耕計劃用了一年多時間做前期研究，至去年中才正式「開田」，面積約1200平方米，「5、6月開田，7、8月插秧，至11月收割，其間遇上9月的世紀暴雨及10號風球，插秧後又有部分秧苗被蛾蟲噬食至枯死」，最後只生產了約20公斤「水口米」。不過他認為意義重大，不但是水口過去半世紀以來首批稻米，去年10月更迎來4隻極度瀕危的禾花雀，以及其他啄食禾穮的鵐鳥，例如近年本地數量呈跌勢的灰頭鵐及小鵐等，可謂喜出望外。

復耕後稀少田雞水雉數量上升

不過復耕計劃只是開始，觀鳥會團隊今年計劃將復耕面積增至約5000平方米，約等於5個標準泳池，現時開田工作正如火如荼，希望趕及於今年兩茬米之間，亦即下月端午節前後在部分農地多種一茬米，目的非為增產，而是希望試驗當地持續耕種稻米，對保育當地的淡水濕地生境及生物多樣性有何影響，例如對不同時間過境遷徙的雀鳥提供補給。而隨着當地乾田變濕田的面積不斷擴大，團隊記錄各種物種如鳥類、蜻蜓、蝴蝶及兩棲類動物的種類不斷上升，當中包括國家二級保護動物虎紋蛙（俗稱「田雞」）及香港較稀少的水雉等。

將種回昔日黑糯米 吸雀亦回饋村民

張家駿稱，未來除擴大農田面積，亦會種植更多品種稻米，包括昔日水口種植的黑糯米。他說，重新開發稻田困難重重，若要在當地推行保育計劃，首要條件是取得村民信任，說服他們租出農地。他稱當地業權複雜，分割成數以百份，團隊現時租用的農地涉及30多名村民持有的土地，「除了給雀仔吃，亦希望回饋當地村民」，故去年收割稻米亦有邀請村民參與，之後更舉辦試食會讓村民品嘗，有村民表示感動。

（城市保育）