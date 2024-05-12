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張舉能寄語資深大狀：挺身反對企圖破壞法治之徒

【明報專訊】終院首席法官張舉能昨日在年度資深大律師委任典禮致辭時表示，資深大律師身負重任，需挺身反對企圖破壞法治之徒。律政司長林定國說，資深大律師要敢於發言反對企圖破壞法治之徒。一同獲委任的夫婦蔡一鳴和駱敏賢分別表示，成為資深大狀的身分「任重道遠」，當前最重要的任務是維護法治精神，此乃香港的基石。

張指不止單純頭銜

屬普通法傳承寫照

張舉能致辭時恭喜3名資深大律師，說他們必定經過多年苦心研讀，歷盡艱辛才攀上事業高峰。張表示，資深大律師的身分是成就斐然的象徵，亦身負重任，是大律師的領導者，基本上可被認定為一眾後輩的借鏡、導師和指路明燈，一言一行都會受到端詳、審視乃至仿效。

張同時指出，資深大狀的身分並非單純是專屬的級別或頭銜，更是普通法悠久傳統在《基本法》和一國兩制下傳承的寫照，作為資深大狀，應維護法治、秉行公義、敢於發言反對企圖破壞法治之徒，並在法庭外嚴守專業行為、紀律和操守。駱敏賢在委任儀式完結後表示新身分「任重道遠」，承諾致力維護香港法治，蔡一鳴則稱成為資深大狀最重要的任務是維護法治精神。

律師會會長陳澤銘致辭時稱，大律師和事務律師雖是兩種不同的專業，但兩者之間的界線愈來越模糊。他表示留意到大灣區急速發展，對法律服務的需求恩殷切，預計兩者的合作會更頻繁。陳又表示，生成式人工智能能迅速歸納上千頁文件的重點，隨着程式愈趨普及，法律界需提升成本效益吸引客戶，相信3人已準備好迎接挑戰。

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