3人獲委任資深大律師 首見夫妻檔

劉恩沛擅民事法商業法

父為前財庫局長劉怡翔

獲委任為資深大律師的包括專長刑事法的蔡一鳴（41歲），主理公司法、建築與仲裁等案件的駱敏賢（43歲），以及擅長一般民事法及商業法的劉恩沛（41歲），3人昨依次接受委任。蔡和駱為夫婦。劉的父親為財經事務及庫務局前局長劉怡翔，母親為拔萃女書院校長劉靳麗娟，雙親昨亦有到場。劉怡翔表示對女兒獲委任感「好開心」，認為是一個「里程碑」，在他眼中女兒勤奮、有誠信和孝順。

林定國致辭時分享道，他加入政府前曾與蔡一鳴共事，蔡為人聰明和幽默，有時表現得十分自信。林透露蔡氏夫婦在香港大學修讀法律專業課程時認識，過往不曾在法庭碰頭，卻在同一天被委任為資深大狀，打趣道他們猶如天作之合。

林稱典禮前問蔡有何特別想他說的話，蔡稱希望可強調他比妻子資深兩分鐘；駱回覆林時質疑說法，估計丈夫只比自己資深一分鐘。林打圓場時送上一句「沉默是金」，行使緘默權不但疑犯可用，對丈夫而言同樣適用。至於劉，林稱私人執業期間劉曾任他的副手和對手，在林任暫委法官時，劉又曾在其席前陳辭。被問及會否考慮加入律政司將來再合作，劉恩沛回覆傳媒時表示暫時未有機會，但將來「再睇吓啦」。

大律師公會主席杜淦堃致辭時特別提到，今年首次出現女性資深大狀的比例比男性高，大律師男女比例亦不斷收窄，相信未來會有更多女性獲委任。杜又說笑稱蔡和駱同時獲委任，生出不少「問題」，一名法律界同行在得知二人一同被委任當天提議舉辦派對慶祝，但蔡拒絕，稱當天輪到他做家務，確實體現性別平等。

杜形容劉人脈廣闊，有多達1700名facebook朋友，於同儕之間極受歡迎，笑言慶祝會要移師會展舉行。杜最後引述電影角色蜘蛛俠的對白「能力愈大，責任愈大」，相信3人會銘記於心。

蔡一鳴在代表3人致辭時提到劉為人勤奮，對法律不同範疇都有紮實的認識，她成為大律師時曾擔憂前景，着父母延遲退休，幸好事情一切順利。蔡評價妻子駱敏賢的辯護風格強勢和有效，常從證人供辭中發現漏洞。蔡最後指大律師生涯有時可以很孤獨，有幸有同儕同行。

蔡一鳴稱23條法律一部分

人人都須奉公守法

3人儀式後接受傳媒訪問，蔡稱3人相識多年，對一同獲委任感特別高興，他又指同任職法律界的夫婦並非新鮮事，但一同獲委任「有少少特別啲」。被問到《基本法》23條立法會否損害法治，蔡認為沒有影響， 指23條是法律一部分，每個人都須繼續奉公守法。