失銀包爆衝突 子涉殺父被捕 尼裔死者頭傷8厘米 疑硬物襲擊

昨凌晨1時10分，警方接獲事主親友報案，指一名50歲尼泊爾裔男子在屏輝徑2至44號良材大樓單位內受傷及昏迷。男子頭部受傷大量出血，昏迷側身倒臥單位房間地上，被送往博愛醫院治理，至凌晨2時28分證實死亡。

警方經初步調查，報稱建築工人的死者懷疑曾與兒子爭執，有人疑用硬物襲擊死者。警方在現場拘捕死者32歲兒子，他報稱無業，涉嫌謀殺，被通宵扣留調查，不排除稍後會被落案起訴。

元朗警區助理指揮官（刑事）關駿軒稱，將循多個方向調查行兇動機，包括爭執起因、父子兩人關係、是否有財務糾紛，以及當時二人的精神狀態等。

關係惡劣 無家暴紀錄

據悉，兩父子過往關係惡劣，但無爭執及家暴紀錄。據悉，當時房內有啞鈴及錘等硬物，均沒有血迹，涉案兇器有待調查；事發時死者妻子在屋內，懷疑目擊部分案發經過，需要翻譯協助進一步調查。

警方事後封鎖現場調查，死者妻子及一名女親友在大廈樓下守候，神情憂傷，及後被警方帶走，至昨早返回單位。

死者次子透露，一家四口包括父母及兩兄弟同住，單位並非劏房，父親沒有長期病患，一家正經歷艱難時刻，現時心情混亂，不欲多談。居於樓上的李先生表示，平日沒聽聞爭吵聲，昨早外出見到警方封鎖線，才得悉事件。

案件由元朗警區重案組跟進，警方稍後將安排驗屍確定死因，呼籲目擊者致電3661 4641與調查人員聯絡。