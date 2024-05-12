印度裔媽媽揸城巴 女兒眼中「女鐵人」

睹嬌小女扭軚吃力 萌入行念頭

46歲的Farzana育有19歲女兒和22歲兒子，家人一直支持她追夢，例如丈夫會對她說聲「辛苦了」；女兒踏入社會後，更懂得體諒媽媽工作的辛勞，稱讚母親為「女鐵人」。Farzana憶述入職初期曾邀請女兒乘坐由自己駕駛的巴士，女兒隨後對她說「母親，我以你為榮（Mum, I am so proud of you）」，令她信心大增。

丈夫兒女齊撐 多女客鼓勵

Farzana向記者展示用作監察車長駕駛表現的應用程式「智駕全城」，她過去30天平均得99分，惹得身旁的城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業鼓掌大讚。Farzana透露不少女乘客會特意上前鼓勵她，也有小學生認出自己並打招呼。

兼顧家庭工作 趁午膳買餸

對於要兼顧家庭和工作，Farzana說的確「吃力」，有時會趁午膳時間到超市買餸，但看見家人能吃到一頓「住家飯」便深感滿足。她說家人亦嘗試減輕自己負擔，例如買早餐、主動提出叫外賣等。今日是母親節，Farzana要上班，她認為每日都是母親節，毋須特別慶祝。她說過往生日或母親節，女兒亦堅持送禮，稱一生只有一個母親（one life, one mother），相信今年也不例外。

城巴：現逾20非華裔員工

黃偉業說，公司自去年加強推廣多元共融，去年全年少數族裔求職者按年增15倍，女車長求職者亦增長逾六成，至今有超過20名非華裔員工，大部分是車長。他說未來為招攬少數族裔，除會在更多清真寺舉辦招聘日，亦已把招聘廣告翻譯成烏都語，轉交少數族裔組織。明報記者

（母親節）