林百欣爭產案 三房專家評估林病情 指患嚴重阿茲海默

原告質疑有立場 指分產如分禮物

三房母女顧瑞英及林明珠一方昨日傳召精神科專家、曼徹斯特大學老人精神科教授Alistair Burns（圖，曾憲宗攝）作供。Burns參考林百欣的求醫紀錄、簡短智能測試（MMSE）評估等撰寫專家報告，表示林百欣2004年間患阿茲海默症，認知能力受損。

腦神經科醫生方嘉揚2004年8月向林百欣做簡短智能測試，林在總分30分中獲8分，患中度阿茲海默症。Burns質疑方嘉揚可能基於臨牀表現低估病情，林實際上患有嚴重阿茲海默症；又提到部分阿茲海默症病人會隱瞞徵狀，令醫生未能準確評估。

原告方盤問時提到，根據時任高層李寶安和何榮添的書面供辭，兩人2004年8月探望林百欣，談及資產分配。Burns承認上述供辭有助了解林的認知能力，無法回答為何沒納入專家報告。原告方質疑他有既定立場，忽略對原告案情有利的資料，Burns承認報告有不足。

Burns提到，林百欣2004年11月訂立的遺囑內容複雜。原告方質疑，林花一輩子打理資產，應有能力向家人分配財產。Burns回答，即使林是成功商人，遺囑附上詳細的財產列表，仍有一定複雜性。聆訊下周一續。

【案件編號：HCAP 4/11】