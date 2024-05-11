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馬會伙故宮合作 捐4.4億揚中華文化

【明報專訊】香港賽馬會昨宣布與北京故宮博物院簽署合作框架協議，當中包括在北京建立故宮香港文化交流基地。根據協議，馬會及其慈善信託基金共同成立的公益慈善研究院將捐助約4.4億元，在香港、內地和全球層面傳揚中華文化，並支持培育藝術科技人才。馬會主席利子厚稱，計劃為期5年，將運用故宮的珍貴資源，融入藝術科技，展開多個文化交流展覽、人才培育和教育項目，讓內地與香港市民、特別是年輕一代了解中國歷史文化。

合作項目包括在故宮博物院的承乾宮設立「故宮香港文化交流基地」、在京港兩地舉辦交流互鑑展覽項目及相關教育活動、舉辦數碼展覽和快閃體驗，如設大篷車駛入兩地學校，透過藝術科技推廣中華文化和價值，亦會加強人才培育，以及舉辦論壇、專題考古研究、製作紀錄片等知識傳播教育項目。

故宮博物院長王旭東表示，與馬會合作是推動國家「十四五」規劃綱要中關於「支持香港發展中外文化藝術交流中心」重要內容「落地」的一次有益嘗試，亦彰顯故宮博物院秉承開放辦院理念，開放文化資源，與社會各界「聯動」。

另外，文體旅局長楊潤雄昨午在北京與國家文化和旅遊部國際交流與合作局局長兼中國國家博物館館長高政會面交流，探討文化和旅遊發展合作方向。

相關字詞﹕馬會 故宮

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