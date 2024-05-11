馬會伙故宮合作 捐4.4億揚中華文化

合作項目包括在故宮博物院的承乾宮設立「故宮香港文化交流基地」、在京港兩地舉辦交流互鑑展覽項目及相關教育活動、舉辦數碼展覽和快閃體驗，如設大篷車駛入兩地學校，透過藝術科技推廣中華文化和價值，亦會加強人才培育，以及舉辦論壇、專題考古研究、製作紀錄片等知識傳播教育項目。

故宮博物院長王旭東表示，與馬會合作是推動國家「十四五」規劃綱要中關於「支持香港發展中外文化藝術交流中心」重要內容「落地」的一次有益嘗試，亦彰顯故宮博物院秉承開放辦院理念，開放文化資源，與社會各界「聯動」。

另外，文體旅局長楊潤雄昨午在北京與國家文化和旅遊部國際交流與合作局局長兼中國國家博物館館長高政會面交流，探討文化和旅遊發展合作方向。