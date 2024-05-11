洪水橋發展292億撥款通過 發展局：需有一定商業面積

財委會昨日審議洪水橋／厦村新發展區工程撥款，涉及第一期發展的區域供冷系統、第二期發展的工程及收地賠償、第三期發展前期工程等，最終以不記名方式一致通過合共近292億元撥款。

近日有發展商反映市况不景，提議政府在洪水橋站鄰近商業用地加入住宅元素，否則可能放棄原址換地的補價建議書。選委界簡慧敏昨日問及有關說法，何珮玲稱洪水橋規劃經過全盤考慮，洪水橋站西邊為商業用地，東邊及周遭範圍有其他住宅用地，強調區內要有一定商業樓面面積，體現專業服務樞紐角色。她指出，有關商業樓面可用作酒店、寫字樓或零售用途，政府不會硬性規定其比例。

「開支已假設無原址換地」

多名議員關注目前市場環境對項目財政的影響，選委界洪雯指地產市道疲弱、寫字樓空置率不斷上升，項目吸引力正下降，關注當局如何應對。何珮玲表示，倘政府未能與發展商達成原址換地安排，將由政府負責收地及平整，292億元工程開支已是假設不能達成任何原址換地。她說明白議員擔心公共財政，政府已在不影響造地速度的前提下，拖慢部分項目的收地步伐，「令使錢高峰不會咁高」。何說，今次項目龐大，有信心如期竣工。

何珮玲又稱，政府計劃今年底就洪水橋「智慧綠色集體運輸系統」做市場意見調查，了解市場認為該區應選用哪款運輸系統，啟德項目亦值得參考。