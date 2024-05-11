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港聞

港聞二

洪水橋建站屯馬線續駛 收車黃金兩小時拆牆施工

【明報專訊】港鐵昨日交代多個新鐵路項目的進展，其中屯馬線洪水橋站已展開前期準備工程，移除高架橋護牆以興建新月台，是港鐵首個在營運中鐵路高架橋上興建的車站。港鐵稱移除工序涉140塊、共重350噸的護牆，為了不影響列車服務，每次工程只可在收車的「黃金兩小時」內做，每周最多6小時；洪水橋站今年會展開主體工程，2030年竣工，全數5個項目預計2027至2034年陸續完成。

洪水橋站位於屯馬線天水圍站及兆康站之間，港鐵項目經理（屯門南延線及洪水橋站）林偉德表示，項目是全港首個於營運中鐵路高架橋上興建的車站，預備工序涉及切割及移除橋上兩邊各200米、共140塊各重約2.5噸的護牆，以備日後組裝月台及其他預製結構組件。

每周最多6小時

為一般工時1/12

林偉德稱，切除工程展開後仍會維持屯馬線服務，故大部分工序需待收車後，「我哋叫做『NTH』，即係非行車時間，只有『黃金兩小時』內去進行必須嘅工作」，每周合共僅4至6小時施工時間，是一般工程72小時工作時間的1/12。

140護牆將打碎鋪地

橋邊建月台橋下起大堂

港鐵目前已建立一個樓高3層、闊17米的工作平台，並鋪設路軌，工作台會隨工程進度沿高架橋移動，切除時會設置隔音屏障，再吊運護牆；首塊護牆已移除，同一位置裝上臨時護牆。林偉德指切割及吊運不會同日做，由於切割時間比吊運長，會連續兩日切割，再一次過將兩件護牆吊走。他又表示護牆已「完成歷史任務」，不會重用，但會打成石碎並在工地用於鋪地，今次亦用新型號切割工具以減噪音。

林又說，屆時洪水橋站會建設兩層高的地面車站，並在高架橋兩旁加建月台，橋下則加建車站大堂，有信心整個項目能於2030年竣工，配合洪水橋新發展區首批居民入伙。

東涌綫延線、屯門南延線、東鐵線古洞站及東涌線小蠔灣站等，去年中開始已陸續動工。項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，5個項目今年會有關鍵工程需做，包括小蠔灣站電纜遷移及樁柱工程、東涌線東段道岔安裝及改道工程、東涌西段隧道鑽挖、東鐵線古洞站大型挖掘工程、洪水橋站高架橋護牆移除，以及屯門南延線屯門河樁柱及地基工程（見表）。他預計所有項目均以不影響鐵路服務為前提，2027至2034年陸續落成。

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