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港聞二

輪公屋縮短0.1年 房委料今年平穩

【明報專訊】公屋平均輪候時間回落，房委會昨公布截至今年3月底（第一季末）一般申請者平均輪候5.7年，較去年12月底（第四季末）縮短0.1年；長者一人申請者最新平均輪候時間亦回落0.2年，至3.8年。

房委會稱陸續有新公屋落成，未來兩年將有多個居屋及綠置居項目入伙；同時繼續打擊濫用公屋，三管齊下盡力提供公屋單位；但「精進建築」承建的公屋工程延誤，需數個季度才能消化，預期公屋平均輪候時間今年大致維持平穩，但在季度間仍可能會輕微波動。

啟德出售項目3100伙延一季

另外，房屋局昨公布公營房屋最新預測建屋量，據今年3月預測，房委會及房協將於2024/25至2028/29年度5年期的公營房屋總建成量預計合共約14.68萬個單位；與去年12預測比較，房委會啟德2B3及2B4號地盤共3100伙資助出售房屋單位，由原定2026/27年最後一季，順延至2027/28年度第一季建成。

房委會發言人回應本報查詢解釋，兩啟德項目地盤因要符合鄰近港鐵鐵路保護區的監管要求，需小心處理地基工程，完工日期因而延後一季。發言人又稱，房委會將持續監察各項目進度並作出相應緩解措施，包括督促承建商增加人手、加快進度、加強巡視地盤、召開地盤會議、地盤監督和實地檢查等。房委會會考慮相關因素，包括市民置業需求、銷售情况和工作進度等，並會適時公布資助出售房屋項目的銷售安排。

在今年3月底，約有12.79萬宗一般公屋申請，比上季減少1500宗，相比2017年底15.51萬宗下跌18%。至於配額及計分制下的非長者一人申請維持約9.23萬宗，比2017年底12.78萬宗少28%。

團結基金倡增綠置居比例

團結香港基金副總裁葉文祺表示，公屋一般申請宗數連續10季下跌，顯示輪候公屋需求繼續被有效消化。他又稱，綠置居能發揮消化輪候公屋需求作用，建議未來可考慮提高綠置居供應比例，提供更多可負擔的置業機會。

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣表示，隨着傳統公屋供應增加，以及簡約公屋分批落成，估計按現時進度，公屋綜合輪候時間可如政府預期在2026/27年度回落至4.5年。

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