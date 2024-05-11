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港聞二

膠管廠三級火犯險撲救 六旬工逾五成身體燒傷

【明報專訊】元朗庸園路永寧村一間膠管廠昨凌晨發生三級火，廠內一名六旬男員工嘗試救火，全身逾半面積被燒傷，送院搶救後情况危殆。消防處派出逾百名消防及救護員，花約3小時將火大致救熄，火警原因仍有待調查。

清醒送院 昨情况危殆

消防處北區消防區長（新界北）（署理）黃震安表示，消防於昨凌晨零時44分到場，由於火勢猛烈，在昨凌晨1時火警升為三級。火場為一個兩層高的鋅鐵構築物，面積約20乘40米，因面積大且溫度極高，現場又擺放大量膠管，造成大量濃煙，而且火場與水源有一定距離，消防員需從火場700米外拖喉灌救，調動更多人手。

消防處出動161名消防及救護人員，共用3條喉及3隊煙帽隊、38輛消防車及5輛救護車。火勢於昨凌晨3時30分大致救熄，消防仍需不斷射水降溫及防止死灰復燃。

動用38消防車 3小時救熄

消防處梨木樹救護站主管、高級救護主任馮新妍表示，該男工身體逾50%面積燒傷，屬二級燒傷。警務處元朗分區助理指揮官（行動）麥鍶煒總督察稱，相信男工當時在二樓員工休息室，嘗試撲火而被燒傷。火警沒有波及附近民居，毋須疏散。

事發在昨凌晨零時39分，多人報案稱庸園路永寧村一間膠管廠起火，冒出大量濃煙，警方封鎖附近一帶道路及小徑。現場消息稱，廠房24小時運作，當時有4名員工在內，其中燒傷的是61歲姓李男員工，清醒送往屯門醫院治理，其後轉送威爾斯親王醫院；另外3名員工自行疏散，未有受傷，在場協助警方調查。

相關字詞﹕火警 三級火

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