慢病共治下階段研納乙肝

盧寵茂：現階段少男性參與

實際確診率恐更高

乙肝病人鄧桂思約7年前因聯合醫院「開漏藥」，兩度換肝後不治，死因研訊陪審團建議資助無病徵乙肝帶菌者於私家診所檢查。醫衛界議員林哲玄於會上稱，普通科門診無充足資源讓乙肝帶菌者每半年抽血和超聲波檢查，部分帶菌者只能一年抽血一次，建議政府推出相關公私營協作項目；選委界議員梁美芬建議將乙肝定期檢查放在首要發展項目。盧寵茂稱不同疾病可早發現、早治療，會檢視慢病共治計劃下階段擴大涵蓋病種，包括考慮納入乙肝檢查。

截至本月2日3.54萬人參與計劃，約四成確診糖尿病、高血壓或血糖偏高，其中13人按雙向轉介機制安排至醫管局接受內科專科諮詢。盧說大部分轉介病人適合繼續由家庭醫生跟進，有兩人確診心臟病，須轉介心臟科專科，顯示機制有助早介入。

盧寵茂認為計劃參與人數屬預期之內，惟四成陽性率較當局預期的近三成高，料因高風險者較願參與篩查。但他稱僅約四成參加者為男性，估計因工時問題而較少參與，而男性糖尿病和高血壓風險較高，憂慮社區實際陽性率更高，當局將針對的士和小巴司機等較多男性的行業加強宣傳。

擬立法保障基因私隱

另外，政府2021年成立香港基因組中心，目標透過病人全基因測序，找出罕見病等致病原因。林哲玄關注基因資料蘊藏大量個人私隱，保密非常重要，舉例美國有基因資訊隱私法，建議政府立法保障基因資料；選委界議員林順潮說保險公司很關注基因資料，若得悉投保人個別基因顯示有患病風險，或會提高保費或拒絕投保。

副醫衛局長李夏茵透露，正研究就基因保密立法，又稱保險業界實務守則列明，除非購買保額高昂的特定保險，保險公司原則上不可要求投保人接受基因測試作核保，亦不可索取科研之用的基因測試結果。