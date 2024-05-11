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港聞二

Little Frog家長 有稱未接退款信息

【明報專訊】英語補習社Little Frog Learning Centre日前因「內部問題」5間分店全線停業兩周。Little Frog昨午向部分受影響家長發信息，稱正處理退款，「將5月份未上課的款項退回家長戶口」，至昨夜有小量家長稱收到款項。有份協助事主的實政圓桌地區總幹事莊豪鋒表示，曾向他求助的20多名受影響家長中，只得一人接獲退款。

數人稱獲元朗店退全款

Little Frog傳出結業消息後，有受影響家長創建「苦主群組」，至今近900人加入。至昨夜7時許，有數名家長稱已接獲位於元朗中心的分店退回5月份課程全額學費。莊豪鋒昨稱，目前有逾20名家長向他求助，涉及數百元至8000多元預繳補習費，至今只得一人收到退款，部分人甚至無收到信息。他下周將陪同兩名僱員向勞工處求助，追討約10萬元欠薪。

警方昨回覆本報稱，元朗警區周二（7日）接獲一名女子報案，最新稱與其他38名受害人向補習社繳交學童補習費用，惟補習社突然停運，擔心無法取回有關款項遂報警。受害人數較前日再多7人。

消委會稱，取得投訴人同意後，會將涉嫌違法的個案轉介執法機關跟進，不評論有關個別商戶之投訴，「會盡力協助是次個案的投訴人」。

相關字詞﹕補習社 Little Frog

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