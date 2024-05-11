小號手藏炸藥囚54月 官斥控方未提搜出裝備降罪責

質疑求情未提犯案原因

被告文曦（現33歲）為小號演奏家。謝官判刑時引述辯方求情，提及文自幼家貧但富音樂才華，在演藝學院修畢音樂課程後，獲獎學金赴美國新英格蘭音樂學院進修，返港後在本地樂團任小號手。

謝官續稱，涉案化學物品可製成9公斤土製炸藥或1.5公斤黑火藥，小量炸藥放在容器內引爆，可將容器炸成碎片，若炸藥落入不法之徒手中，必禍及無辜，故刑罰須阻嚇他人效仿。

稱判辭將交律政司長

針對被告個人背景，謝官稱被告案發時已屆30歲，雖前途光明卻選擇違法自毁前程；被告在求情信對犯案原因及目的隻字不提，令人覺得他只是後悔罪行被揭發。

謝官遂認為被告除認罪外別無減刑理由，考慮涉及可觀數量的炸藥與武器後，判處被告就兩罪入獄4年半。謝官宣判後稱，警方亦在該倉搜出不少濾芯、防毒口罩、頭盔與護脛等常見示威裝備，但控方沒將該些物品列入案情考慮。謝官批評控方作為令法庭無法作相關推論，嚴重降低被告罪責，故法庭會將判辭交予律政司長觀看。

【案件編號：DCCC 960/23】