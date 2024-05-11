哥球會錄729種蛾 環評38 土拓：方法合要求 會方强光引

前日哥球會一方在庭上批評環保署批出環評時未充分諮詢公眾，涉及程序不公，以及報告未有提及場內有80棵未經註冊的古樹等，代表球會的資深大律師余若海昨續指出環評的重大缺失（substantial flaws），稱環評於擬發展場內只發現一種蝙蝠，反之漁護署資料顯示有17種，球會調查亦發現15種，質疑署方研究方法有問題，忽視球場生態價值。

漁署記17蝙蝠 環評1

土拓：看棲地數量非只物種

余若海又說，環評發現的飛蛾品種只有38種，但球會研究發現729種，質問為何有如此落差，又說沒有一個報告能完美覆蓋所有物種，批評署方未有參考其他研究。至於水松保育問題，余表示建屋發展和植樹計劃有可能令球場地下水位降低0.7米，影響瀕危野生中國水松存活，要求環保署做風險研究，確保有關計劃不會對地下水和植物造成風險。

會方質疑低估廢料貨車數量

逾百年歷史的粉嶺高球場，被球會一方視為應受保護的文化遺產，余若海認為，政府作為政策制定者未有在發展北都和保育之間取平衡。此外，粉錦公路擴闊工程將對區內人士造成噪音污染，令打高球者難以集中。

至於環評報告中有關建築廢料的部分，余稱環評預計6年工程期間平均每日有30輛車出入運載廢料，但未有解釋計算方法，相信實際貨車數目將是署方估計的3倍。

代表環保署長的資深大律師袁國強昨抱恙缺席，料下周一上庭陳辭，昨改由代表利害關係方土拓署長的資深大律師鮑進龍先陳辭。鮑先指出，生態價值非僅以物種數量衡量，須考慮棲息地數量等結果，又稱政府是根據指引調查，包括使用蝙蝠偵測器、在指定時間進行等。而調查共發現兩種蝙蝠，其中一種發現時處於擬發展範圍外，故沒計及在內。

被指水位危水松 署方稱適時補充

至於場內飛娥品種爭議，鮑進龍表示，以不同方式和時間調查會得出不同結果，而球會自2015年起研究飛蛾品種，研究範圍涉場地附近一帶，會方更用強光引出場地以外的飛蛾。

倘認為球場屬遺產 應詳闡歷史

鮑表示，根據土拓署研究，水松距離發展範圍有1.1公里，能提供足夠緩衝，政府植樹計劃亦不會在該分區進行，當局亦會持續監察水位和植物生長情况，水位下降時會適時添水補充。

鮑進龍亦表示，球場至今未被古諮會列為法定古蹟，不過如球會認為屬文化遺產，應詳細闡述該其歷史背景和資料，並符合環評程序的技術備忘錄的準則。鮑陳辭未完，案件下周一續。

【案件編號：HCAL1258/23】