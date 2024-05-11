7．21非白衣人案 第六被告：留現場欲助警調查

【明報專訊】2019年7月21日元朗襲擊事件，立法會時任議員林卓廷等7人否認暴動罪，案件昨在區院續審。第六被告尹仲明自辯表示，當晚有白衣人襲擊女子，他目睹兇徒容貌才留在現場，打算協助警方調查；及後白衣人湧入閘內打人，他逃至車站控制室外，欲看地鐵職員知否有事發生，他拍控制室大門卻無人回應。
被告尹仲明（48歲）案發時任職維修員，居於天水圍。2019年7月21日晚上約10時，尹坐地鐵到元朗，打算到「雞地」吃晚餐後回家，惟到場後發現食肆無營業，遂折返港鐵元朗站，途中遇見白衣人，對方用古怪目光打量他。
尹稱，及後他在地鐵站見到白衣人襲擊一名深色衣女子，擔心自己亦會受襲，遂從背囊掏出一把雨傘自衛。待白衣人散去，尹入閘及見到該女子頭破血流，有途人稱已報警，並將傷者帶入女廁。由於尹認到剛才施襲白衣人的面貌，故打算留在現場，待警方到場協助調查，以及等待救護員。
稱認到施襲白衣容貌
憂遇襲拿傘自衛
很快白衣人折返，一男子受襲，尹見狀拾起水樽扔向白衣人，企圖分散對方注意力。及後白衣人湧入閘內，尹逃至閘外，在車站控制室外拍門，無人回應，尹在大堂東躲西藏，直至有救護員從J出口出現，表示可沿該出口安全離開，尹在離開前將傷者位置告訴救護員。
【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】